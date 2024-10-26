Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẦN MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẦN MỸ
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẦN MỸ

Sản xuất

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẦN MỸ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu dân cư Bình Đăng, P.6, Quận 8

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện công việc pha chế (các sản phẩm chăm sóc da, tóc, trang điểm...) theo đúng quy trình đã được ban hành và đáp ứng đúng tiến độ sản xuất. Quản lý nguyên liệu; Kiểm đếm, tiệt trùng, vệ sinh chai lọ và chiết rót sản phẩm. Test mẫu sản phẩm theo yêu cầu. Đảm bảo an toàn khi vận hành máy móc, thiết bị pha chế phù hợp. Đồng thời phối hợp, hỗ trợ các bộ phận liên quan để thực hiện công việc được giao.
Thực hiện công việc pha chế (các sản phẩm chăm sóc da, tóc, trang điểm...) theo đúng quy trình đã được ban hành và đáp ứng đúng tiến độ sản xuất.
Quản lý nguyên liệu; Kiểm đếm, tiệt trùng, vệ sinh chai lọ và chiết rót sản phẩm.
Test mẫu sản phẩm theo yêu cầu.
Đảm bảo an toàn khi vận hành máy móc, thiết bị pha chế phù hợp. Đồng thời phối hợp, hỗ trợ các bộ phận liên quan để thực hiện công việc được giao.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hóa, sinh, dược hoặc các ngành có liên quan. Tiếng Anh tốt là một lợi thế. Sử dụng được các kỹ năng Excel, Words, PPT. Kinh nghiệm 1 năm, ưu tiên đã từng thực tập/ làm việc trong môi trường sản xuất mỹ phẩm.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hóa, sinh, dược hoặc các ngành có liên quan.
Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Sử dụng được các kỹ năng Excel, Words, PPT.
Kinh nghiệm 1 năm, ưu tiên đã từng thực tập/ làm việc trong môi trường sản xuất mỹ phẩm.
Tính cách cần có:
Năng động & linh hoạt xử lý tình huống. Có đầu óc phân tích công việc. Có sức khỏe tốt, không ngại khó khăn, thử thách. Trách nhiệm với công việc được giao, cẩn thận, chịu khó, tuân thủ quy trình, tự giác, biết sắp xếp thời gian làm việc hiệu quả.
Năng động & linh hoạt xử lý tình huống.
Có đầu óc phân tích công việc.
Có sức khỏe tốt, không ngại khó khăn, thử thách.
Trách nhiệm với công việc được giao, cẩn thận, chịu khó, tuân thủ quy trình, tự giác, biết sắp xếp thời gian làm việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẦN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương, thưởng KPI và các chế độ khác của công ty Có cơ hội thăng tiến trong công việc, được đào tạo Nhiều chính sách ưu đãi, được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ... Thưởng Lễ, Tết, outing trip hàng năm
Được hưởng lương, thưởng KPI và các chế độ khác của công ty
Có cơ hội thăng tiến trong công việc, được đào tạo
Nhiều chính sách ưu đãi, được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ...
Thưởng Lễ, Tết, outing trip hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẦN MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẦN MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẦN MỸ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 (1206), Citilight Tower, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

