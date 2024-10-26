Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẦN MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu dân cư Bình Đăng, P.6, Quận 8

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện công việc pha chế (các sản phẩm chăm sóc da, tóc, trang điểm...) theo đúng quy trình đã được ban hành và đáp ứng đúng tiến độ sản xuất. Quản lý nguyên liệu; Kiểm đếm, tiệt trùng, vệ sinh chai lọ và chiết rót sản phẩm. Test mẫu sản phẩm theo yêu cầu. Đảm bảo an toàn khi vận hành máy móc, thiết bị pha chế phù hợp. Đồng thời phối hợp, hỗ trợ các bộ phận liên quan để thực hiện công việc được giao.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hóa, sinh, dược hoặc các ngành có liên quan. Tiếng Anh tốt là một lợi thế. Sử dụng được các kỹ năng Excel, Words, PPT. Kinh nghiệm 1 năm, ưu tiên đã từng thực tập/ làm việc trong môi trường sản xuất mỹ phẩm.

Tính cách cần có:

Năng động & linh hoạt xử lý tình huống. Có đầu óc phân tích công việc. Có sức khỏe tốt, không ngại khó khăn, thử thách. Trách nhiệm với công việc được giao, cẩn thận, chịu khó, tuân thủ quy trình, tự giác, biết sắp xếp thời gian làm việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẦN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương, thưởng KPI và các chế độ khác của công ty Có cơ hội thăng tiến trong công việc, được đào tạo Nhiều chính sách ưu đãi, được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ... Thưởng Lễ, Tết, outing trip hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẦN MỸ

