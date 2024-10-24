Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản Công ty TNHH WINFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập/Viết/Xuất bản Tại Công ty TNHH WINFA
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
● Lên ý tưởng, phát triển và triển khai các ý tưởng cho nội dung sách
● Tìm kiếm, tổng hợp và đánh giá các nguồn tài liệu đáng tin cậy và phù hợp để hỗ trợ quá trình viết sách.
● Viết và chỉnh sửa nội dung sách đảm bảo tính chính xác, mạch lạc và phù hợp với độc giả
● Cộng tác chặt chẽ với các thành viên trong đội ngũ biên soạn để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Độ tuổi: sinh năm 97 – 2k2
● Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực sản xuất nội dung sách
● Có kỹ năng tìm kiếm tài liệu, sử dụng các công cụ và ứng dụng AI để hỗ trợ quá trình viết sách
● Có văn phong riêng, khả năng thay đổi và điều chỉnh văn phong phù hợp với từng loại sách.
Tại Công ty TNHH WINFA Thì Được Hưởng Những Gì
● Lương cơ bản: 9.000.000 - 10.000.000 + 500.000 PC + thưởng
● Công ty đóng BHXH sau 3 tháng làm việc chính thức
● Thưởng lễ tết, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi của công ty
● Được tạo điều kiện để phát triển bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WINFA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
