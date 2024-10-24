Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản Công ty TNHH WINFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

● Lên ý tưởng, phát triển và triển khai các ý tưởng cho nội dung sách

● Tìm kiếm, tổng hợp và đánh giá các nguồn tài liệu đáng tin cậy và phù hợp để hỗ trợ quá trình viết sách.

● Viết và chỉnh sửa nội dung sách đảm bảo tính chính xác, mạch lạc và phù hợp với độc giả

● Cộng tác chặt chẽ với các thành viên trong đội ngũ biên soạn để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm

● Độ tuổi: sinh năm 97 – 2k2

● Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực sản xuất nội dung sách

● Có kỹ năng tìm kiếm tài liệu, sử dụng các công cụ và ứng dụng AI để hỗ trợ quá trình viết sách

● Có văn phong riêng, khả năng thay đổi và điều chỉnh văn phong phù hợp với từng loại sách.

Tại Công ty TNHH WINFA Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương cơ bản: 9.000.000 - 10.000.000 + 500.000 PC + thưởng

● Công ty đóng BHXH sau 3 tháng làm việc chính thức

● Thưởng lễ tết, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi của công ty

● Được tạo điều kiện để phát triển bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn

