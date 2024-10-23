Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 Sông Thương, Phường 2, Tân Bình - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Sử dụng phần mềm thao tác tính toán xuất file.

Vận hành máy in 3D.

Xử lý sản phẩm mẫu sau khi in 3D, ép kha lên sản phẩm.

Mài chỉnh sản phẩm.

Đóng gói sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp Cao đẳng, trung cấp nghề chuyên ngành cơ khí/ tự động hóa.

Chăm chỉ, chịu khó, tinh thần trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn phù hợp với kinh nghiệm và năng lực, thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cạnh tranh lành mạnh, trình độ cao, cơ hội thăng tiến cao.

Được đào tạo về các kiến thức chuyển ngành.

Chế dộ nghỉ phép theo năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG

