Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 17 Sông Thương, Phường 2, Tân Bình
- Miền Nam
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Sử dụng phần mềm thao tác tính toán xuất file.
Vận hành máy in 3D.
Xử lý sản phẩm mẫu sau khi in 3D, ép kha lên sản phẩm.
Mài chỉnh sản phẩm.
Đóng gói sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam Tốt nghiệp Cao đẳng, trung cấp nghề chuyên ngành cơ khí/ tự động hóa. Chăm chỉ, chịu khó, tinh thần trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn phù hợp với kinh nghiệm và năng lực, thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cạnh tranh lành mạnh, trình độ cao, cơ hội thăng tiến cao. Được đào tạo về các kiến thức chuyển ngành. Chế dộ nghỉ phép theo năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Mức lương hấp dẫn phù hợp với kinh nghiệm và năng lực, thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cạnh tranh lành mạnh, trình độ cao, cơ hội thăng tiến cao.
Được đào tạo về các kiến thức chuyển ngành.
Chế dộ nghỉ phép theo năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG
