Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH NGỌC MAXINUTRI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Làm việc trong dây chuyền sản xuất, đảm bảo tốc độ làm việc về số lượng và chất lượng trong sản xuất sản phẩm.

+ Đảm bảo thực hiện nhất quán các yêu cầu và tiêu chuẩn sản xuất.

+ Hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn, chất lượng đã quy định của công ty.

+ Vận hành máy móc một cách chính xác và an toàn.

+ Báo cáo các sự cố về máy móc trong quá trình sản xuất cho Chuyền trưởng, Điều hành xưởng.

+ Giám sát việc vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc.

+ Tuân thủ nghiêm túc tất cả các quy định, hướng dẫn về an toàn lao động và báo cáo kịp thời nguy cơ gây mất an toàn lao động, tai nạn lao động cho Chuyền trưởng, Điều hành xưởng nếu phát hiện được.

+ Sẵn sàng tăng ca ngoài giờ khi có yêu cầu của Chuyền trưởng và Điều hành xưởng.

+ Thực hiện các công việc khác được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm là một lợi thế

- Ưu tiên ứng viên ở khu vực Quận Gò Vấp, Quận 12

- Có sức khỏe tốt

- Từ 18 - 40 tuổi

- Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần hòa đồng, cầu tiến, chịu được áp lực và có trách nhiệm trong công việc

- Cẩn thận, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY TNHH NGỌC MAXINUTRI Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương thưởng cạnh tranh hấp dẫn

+ Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7

+ Môi trường thân thiện, hòa đồng

+ Tham gia du lịch, team building cùng công ty hằng năm

+ Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, phúc lợi theo đúng quy định của luật lao động và công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGỌC MAXINUTRI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin