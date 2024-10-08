Tuyển Nhân Viên Sáng Tạo Nội Dung thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm hiểu nội dung các kênh truyền thông của công ty để đưa ra đề xuất, triển khai, thực hiện các sáng tạo nội dung mới trên đa kênh gồm: Facebook, Website, Tiktok, Zalo, YouTube, báo chí, truyền hình... Tìm hiểu các dịch vụ của công ty để sáng tạo nội dung mới dựa trên các dịch vụ đang cung cấp giúp khách hàng tiếp cận được nhiều hơn Sáng tạo các nội dung mới gồm cả content, ảnh, thiết kế, video ... Có khả năng tìm hiểu và ứng dụng AI vào việc sáng tạo nội dung mới Phối hợp với các bộ phận phát triển các chiến dịch mới một cách sáng tạo hơn và đánh giá hiệu quả thu hút khách hàng sau đó. Tham gia lên ý tưởng mới và triển khai các chiến dịch quảng cáo, truyền thông, giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới. Tìm tòi và phát triển cho các kênh truyền thông của bệnh viện và phòng khám luôn có sự mới mẻ từ nội dung đến hình ảnh thể hiện. Làm việc trực tiếp dưới sự quản lý của Giám đốc Marketing. Phối hợp công việc với các bộ phận khác.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan. Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing Có kinh nghiệm viết bài giới thiệu quảng cáo dịch vụ, các dạng content creative, bài viết quảng cáo trên mạng xã hội, bài PR báo chí, bài chuẩn SEO......vv Ưu tiên ứng viên từng làm content cho các công ty truyền thông hoặc từng làm biên tập cho các mảng báo y tế là lợi thế. Biết nắm bắt xu thế, những trào lưu đang thịnh hành, vận dụng và xây dựng nội dung cho các kênh xã hội trở nên phong phú, hấp dẫn người đọc. Kỹ năng giao tiếp tốt. Có khả năng lập kế hoạch, kiểm soát kế hoạch. Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt. Khả năng chịu áp lực công việc cao. Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng. Nhiệt tình, chăm chỉ. Trung thực, thật thà, bảo mật thông tin. Có tinh thần trách nhiệm.

Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đánh giá xét tăng lương thâm niên hàng năm. Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm. Du lịch hè, tiệc cuối năm. Thưởng các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13. Tặng quà sinh nhật. Tham gia tổ chức công đoàn, được quan tâm thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ. CBNV có thẻ BHYT được hưởng các chế độ ưu tiên khi khám chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ y tế của BV. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.