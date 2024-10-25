Tuyển Nhân Viên Seeding thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, ngõ 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Triển khai đăng bài phủ thương hiệu được phụ trách trên các group Facebook.

- Viết bài đăng các dạng: Thảo luận, hỏi đáp, tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ.

- Chuẩn bị các bài viết có chủ đề, nội dung liên quan đến sản phẩm, dịch vụ để bình luận, đưa tên thương hiệu + các dịch vụ chính,... vào các comment để tạo độ phủ khách quan cho thương hiệu.

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu và hướng dẫn của Leader.

Yêu Cầu Công Việc

- KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp, ngoại hình, ưu tiên độ tuổi từ 20 - 28.

( có kn trên 3 tháng là lợi thế )

- Có laptop làm việc

- Yêu thích công việc văn phòng, có nhiều thời gian online, đam mê lĩnh vực làm đẹp.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập: từ 12 -20 tr hoặc không giới hạn lc( từ 6-7 tr) + % doanh thu seeding + PC ăn trưa+ Thưởng team.

- Có thể thỏa thuận mức lương theo năng lực và kinh nghiệm.

- Chính sách lương, thưởng, ngày lễ, Tết, du lịch, ...theo quy định của Nhà nước;

- Được tham gia các khoá đào tạo về văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn

- Môi trường trẻ trung, năng động, linh hoạt, tốc độ, teamwork, chủ động...

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Môi trường kinh doanh năng động, sáng tạo hướng tới sự chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

