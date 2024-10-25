Tuyển Nhân Viên Seeding thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Seeding thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11, ngõ 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Triển khai đăng bài phủ thương hiệu được phụ trách trên các group Facebook.
- Viết bài đăng các dạng: Thảo luận, hỏi đáp, tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ.
- Chuẩn bị các bài viết có chủ đề, nội dung liên quan đến sản phẩm, dịch vụ để bình luận, đưa tên thương hiệu + các dịch vụ chính,... vào các comment để tạo độ phủ khách quan cho thương hiệu.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu và hướng dẫn của Leader.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp, ngoại hình, ưu tiên độ tuổi từ 20 - 28.
( có kn trên 3 tháng là lợi thế )
- Có laptop làm việc
- Yêu thích công việc văn phòng, có nhiều thời gian online, đam mê lĩnh vực làm đẹp.

Tại VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 12 -20 tr hoặc không giới hạn lc( từ 6-7 tr) + % doanh thu seeding + PC ăn trưa+ Thưởng team.
- Có thể thỏa thuận mức lương theo năng lực và kinh nghiệm.
- Chính sách lương, thưởng, ngày lễ, Tết, du lịch, ...theo quy định của Nhà nước;
- Được tham gia các khoá đào tạo về văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn
- Môi trường trẻ trung, năng động, linh hoạt, tốc độ, teamwork, chủ động...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Môi trường kinh doanh năng động, sáng tạo hướng tới sự chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM

VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 101 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

