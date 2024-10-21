Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp S Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty Cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp S Beauty
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 10A26 Đào Trinh Nhất
- Linh Tây, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
- Xây dựng, phụ trách phát triển thương hiệu và dịch vụ trên nền tảng FB Group riêng và các nền tảng khác.
- Seeding thương hiệu và dịch vụ trên các Group và Forum.
- Seeding Post Daily, Post Ads,...
- Cùng team tạo ra các nội dung Viral trên các nhóm cộng đồng
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm là 1 lợi thế.
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.
- Có laptop cá nhân.
- Các công việc khác theo sự phân bổ của Quản lý.
- Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.
- Có laptop cá nhân.
- Các công việc khác theo sự phân bổ của Quản lý.
- Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Tại Công ty Cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp S Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc: 1 tháng 85% lương cứng
- Ngoài ra có thưởng KPIs, thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13.
- Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, bạn dễ dàng hoạch định được hướng đi cho bản thân.
- Được hưởng ưu đãi đặc biệt khi sử dụng các dịch vụ tại S Beauty.
- Hỗ trợ dấu thực tập
- Ngoài ra có thưởng KPIs, thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13.
- Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, bạn dễ dàng hoạch định được hướng đi cho bản thân.
- Được hưởng ưu đãi đặc biệt khi sử dụng các dịch vụ tại S Beauty.
- Hỗ trợ dấu thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp S Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI