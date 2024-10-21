Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp S Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10A26 Đào Trinh Nhất - Linh Tây, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Xây dựng, phụ trách phát triển thương hiệu và dịch vụ trên nền tảng FB Group riêng và các nền tảng khác.

- Seeding thương hiệu và dịch vụ trên các Group và Forum.

- Seeding Post Daily, Post Ads,...

- Cùng team tạo ra các nội dung Viral trên các nhóm cộng đồng

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm là 1 lợi thế.

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

- Có laptop cá nhân.

- Các công việc khác theo sự phân bổ của Quản lý.

- Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Tại Công ty Cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp S Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc: 1 tháng 85% lương cứng

- Ngoài ra có thưởng KPIs, thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13.

- Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, bạn dễ dàng hoạch định được hướng đi cho bản thân.

- Được hưởng ưu đãi đặc biệt khi sử dụng các dịch vụ tại S Beauty.

- Hỗ trợ dấu thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp S Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.