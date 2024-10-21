Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ HC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ HC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ HC Việt Nam

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ HC Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 5B, ngách 15/2 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện lập kế hoạch SEO Marketing để đẩy từ khóa trong từng giai đoạn khác nhau Kỹ năng viết bài chuẩn SEO, và thành thạo kỹ năng giật tip và Copywriting Đi mạng xã hội và các diễn đàn, Lập báo cáo công việc marketing hàng tuần hàng tháng báo cáo giám đốc SEO từ khóa lên Top bộ máy tìm kiếm và đảm bảo duy trì vị trí Top lâu dài. Phân tích về thị trường thông qua các từ khóa, bổ sung những từ khóa hot cho website. Thực hiện viết bài chuẩn SEO cho Website, Landing Page, xây dựng nội dung, tăng traffic, tương tác người dùng cho Website, Fanpage. Quản trị các kênh tài nguyên số hóa của công ty như: website, fanpage, youtube. Thành thạo code wordpress và có kiến thức về Hệ thống là một lợi thế. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu được giao. Chịu trách nhiệm nội dung bài viết, hình ảnh, thông số kỹ thuật các sản phẩm. Viết bài nội dung tin tức công nghệ, tư vấn chọn mua, hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Phối hợp đảm bảo 100% sản phẩm có hình ảnh và video. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu được giao..
Thực hiện lập kế hoạch SEO Marketing để đẩy từ khóa trong từng giai đoạn khác nhau
Kỹ năng viết bài chuẩn SEO, và thành thạo kỹ năng giật tip và Copywriting
Đi mạng xã hội và các diễn đàn,
Lập báo cáo công việc marketing hàng tuần hàng tháng báo cáo giám đốc
SEO từ khóa lên Top bộ máy tìm kiếm và đảm bảo duy trì vị trí Top lâu dài.
Phân tích về thị trường thông qua các từ khóa, bổ sung những từ khóa hot cho website.
Thực hiện viết bài chuẩn SEO cho Website, Landing Page, xây dựng nội dung, tăng traffic, tương tác người dùng cho Website, Fanpage.
Quản trị các kênh tài nguyên số hóa của công ty như: website, fanpage, youtube.
Thành thạo code wordpress và có kiến thức về Hệ thống là một lợi thế.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu được giao.
Chịu trách nhiệm nội dung bài viết, hình ảnh, thông số kỹ thuật các sản phẩm.
Viết bài nội dung tin tức công nghệ, tư vấn chọn mua, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
Phối hợp đảm bảo 100% sản phẩm có hình ảnh và video.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu được giao..

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam hoặc Nữ, Tốt nghiệp CĐ,Đại học chuyên ngành: CNTT, Marketing, Báo chí, SEO... Kinh nghiệm: có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng làm việc tại vị trí tương đương, có hiểu biết sâu các công cụ SEO, tỉ mỉ, chi tiết, đặc biệt là kỹ năng phân tích và tổng hợp. Khải năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, chuyển tải ý tưởng, thông điệp bằng hình ảnh. Sức khỏe tốt, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc. Ưu tiên các ứng viên đã học các khóa về marketing và SEO
Nam hoặc Nữ, Tốt nghiệp CĐ,Đại học chuyên ngành: CNTT, Marketing, Báo chí, SEO...
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng làm việc tại vị trí tương đương, có hiểu biết sâu các công cụ SEO, tỉ mỉ, chi tiết, đặc biệt là kỹ năng phân tích và tổng hợp.
Khải năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, chuyển tải ý tưởng, thông điệp bằng hình ảnh.
Sức khỏe tốt, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.
Ưu tiên các ứng viên đã học các khóa về marketing và SEO

Tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ HC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty để phát huy tối đa năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp. Chính sách thưởng theo thành tích cá nhân & tập thể.
Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty để phát huy tối đa năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp. Chính sách thưởng theo thành tích cá nhân & tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ HC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ HC Việt Nam

Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ HC Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 5B, ngách 15/2 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

