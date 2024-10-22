Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Nghiên cứu, phân tích Sản Phẩm/Dịch Vụ của UpBase, phân tích Khách Hàng và Đối Thủ để xây dựng chiến lược SEO

- Phối hợp với nhóm Kỹ thuật để xây dựng website hỗ trợ chuẩn SEO (hoặc Đưa ra các đề xuất thay đổi nhằm cải thiện SEO cho website), hoặc có thể trực tiếp chỉnh sửa

- Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cho SEO

- Phối hợp với nhóm Nội dung của phòng Marketing hoặc quản lý đội ngũ freelancers để xây dựng chiến lược nội dung chuẩn SEO cho website

- Đề xuất các thay đổi/cải thiện về cấu trúc website, content cũng như các yếu tố khác nhằm tối ưu hiệu quả SEO

- Liên tục theo dõi, phân tích, đánh giá và tối ưu hiệu quả SEO

Thông tin về UpBase:

(1) Khách Hàng của UpBase là các Nhãn Hàng, Nhà Nhập Khẩu, Phân Phối.

(2) Dịch vụ: End-to-End Solution với Khách Hàng qua các kênh bán hàng Thương Mại Điện Tử

(3) Sản Phẩm: Quản lý bán hàng, tồn kho, chuỗi cung ứng.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 2 năm ở các vị trí Chuyên viên SEO, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở các công ty trong lĩnh vực công nghệ, phần mềm, thương mại điện tử

- Có kinh nghiệm 2 năm

- Thành thạo chuyên môn tìm kiếm từ khóa và SEO Audit, Link Building và phân tích website

- Kiến thức chuyên sâu về SEO onpage

- Có khả năng phân tích traffic website và đưa ra data-driven insight

- Hiểu biết sâu về các công cụ phân tích website (Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends,...).

- Liên tục cập nhật các kiến thức mới nhất về SEO/SEM

- Có khả năng giải quyết vấn đề, tư duy tích cực, tự tin, chủ động, tìm kiếm giải pháp

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại điện tử là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng = Lương TC + Thưởng Hiệu Suất + Hiệu Quả

+ Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng

+ Được triển khai thực chiến và được phép thất bại.

+ Tư duy về số liệu và dựa vào số liệu để đưa ra quyết định.

+ Cơ hội được đào tạo, nghiên cứu rất sâu về các ngành hàng kinh doanh online trên thị trường, customer insight, đối thủ cạnh tranh, customer journey...

- Quyền lợi khác:

+ Thưởng tháng lương 13.

+ Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH, teambuilding, company trip, event nội bộ.

+ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

+ Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ hàng tuần về công việc, kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm,... từ các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử và Key person của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin