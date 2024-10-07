Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12 Ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng chiến lược SEO tổng thể toàn bộ từ khóa của website cho công ty.
Nghiên cứu và lập kế hoạch SEO website (từ khóa, site vệ tinh,...)
Quản lý, đào tạo các thành viên trong team SEO
Triển khai các hoạt động SEO bao gồm viết bài CHUẨN SEO, SEO onpage và offpage, đăng bài đi link trên các diễn đàn, mạng xã hội.
Phân tích, đánh giá và đưa ra các điều chỉnh trên các website của công ty để tối ưu hóa thứ hạng tìm kiếm và lưu lượng truy cập web.
Đảm bảo và tăng trưởng lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi, tăng mức độ nhận diện thương hiệu trên Internet.
Nắm bắt và cập nhật kịp thời các thuật toán của Google.
Thực hiện báo cáo tuần, tháng theo yêu cầu từ cấp trên bởi các số liệu thực tế từ kết quả SEO.
Các công việc khác có liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu và có kinh nghiệm về SEO website từ 2 năm trở lên
Hiểu sâu các kiến thức về onpage - offpage.
Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ SEO như : Google webmaster tool, Analytics, Ahrefs,...
Biết phân tích backlink đối thủ và xây dựng backlink.
Ưu tiên các ứng viên đã từng đưa từ khóa lên TOP.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;
Thưởng lễ, tết, tháng 13, sinh nhật, thưởng cuối năm.
Làm việc theo giờ hành chính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 12, ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

