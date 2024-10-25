Tuyển Nhân Viên Support thu nhập 9 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 143 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Hỗ trợ phía sau camera hoặc cùng dẫn livestream với host nếu phù hợp Biết phân tích các chỉ số và đề xuất chương trình live cho cấp trên duyệt Xử lý đơn sau live, xử lý khiếu nại và các phát sinh khác. Báo cáo tình hình chạy doanh số theo KPI hàng tháng, bao quát công việc của team để kịp thời báo cáo cấp trên và xử lý. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm trợ lý livestream là 1 lợi thế. Có kinh nghiệm bán hàng các mặt hàng thời trang, giày dép, túi xách.. Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe, là người hướng ngoại, hoạt ngôn, thông minh nhanh nhẹn, biết bao quát công việc, làm việc có tâm và trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Tại Wetrip Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm lương cứng + phụ cấp ăn / đi lại + làm ngoài giờ + thưởng doanh số - cụ thể hơn sẽ trao đổi khi phỏng vấn. Hưởng toàn bộ quyền lợi như nhân viên văn phòng: BHXH, nghỉ lễ tết, nghỉ phép năm, lương tháng 13. Được đào tạo quy trình làm việc, phần mềm, sản phẩm. Cơ hội được học hỏi từ Host, được thử sức ở vị trí Host livestream nếu đạt được các tiêu chí mà công ty đưa ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Wetrip

