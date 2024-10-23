Tuyển Nhân Viên Tài Xế thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường TA17A , Kp1, Phường Thới An, Quận 12

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Nhận kế hoạch vận chuyển từ sếp hoặc nhân viên điều phối và đi giao hàng đúng yêu cầu được nhận

- Giao nhận hàng đầy đủ ký xác nhận tại kho và điểm giao hàng

- Bảo quản xe và các trang thiết bị trên xe thông báo cho Nhân viên điều phối vận hành khi phát hiện những hư hỏng hay mất mát,...

- Kiểm tra các giấy tờ xe đảm bảo cập nhật đúng hạn, theo dõi việc bảo trì bảo dưỡng đảm bảo được thực hiện đúng kỳ hạn

- Kiểm tra và thực hiện vệ sinh xe đảm bảo xe luôn sạch sẽ khi nhận hàng.

- Thực hiện các công việc khác được yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam tuổi từ 30 trở lên, tốt nghiệp Trung cấp

- Ứng viên có bằng lái xe dấu B2 trở lên

- Kinh Nghiệm: tối thiểu 02 năm kinh nghiệm lái các dòng xe bán tải, xe tải trọng nhỏ dưới 3T5

- Thành thạo đường đi ở HCM và các tỉnh lân cận

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, có sức khỏe, có thể tăng ca ngoài giờ khi được cấp trên yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản:8-10 triệu

- Làm việc Thứ 2 - Thứ 7

- Chính sách khác theo chế độ chung của toàn Công ty

- Tham gia đầy đủ các chế độ của nhà nước, BHXH, BHYT, sinh nhật, hiếu , hỉ, thưởng lễ, tết , du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI

