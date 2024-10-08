Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 - 7 - 9 - 11 Hưng Gia 4, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Đưa đón Ban Lãnh đạo đến nơi làm việc hằng này, trong các chuyến công tác, gặp gỡ đối tác, khách hàng. Vận chuyển tài sản, giấy tờ, của Công ty theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo/Trưởng bộ phận. Cập nhật lịch trình di chuyển vào sổ hành trình đúng quy định. Đảm bảo an toàn cho người, xe và tài sản. Theo dõi, thực hiện việc bảo dưỡng, vệ sinh xe định kỳ, hoặc đề xuất bảo hành, sữa chửa trang thiết bị nếu có phát sinh. Thời gian làm việc từ 7h30 - 18h00 thứ 2 đến thứ 7. Lịch trực, đưa đón Ban Lãnh đạo hằng ngày sẽ do đội trưởng Đội xe hoặc Phòng HCNS sắp xếp. Các công tiệc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo/Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm lái xe. Trong đó tối thiểu 3 năm đưa đón, lái xe cho Ban Lãnh đạo (Ưu tiên người Việt). Ưu tiên ứng viên gần Vinhomes Q9 (do bãi xe ở Q9) Thông thạo đường đi khu vực nội thành và các tỉnh lân cận. Có phẩm chất đạo đức tốt. Trách nhiệm, trung thực. Ngoại hình cân đối, chỉnh chu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe, du lịch hằng năm. Thưởng lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh Công ty. Thưởng cổ phiếu Công ty. Chính sách thưởng khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

