Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VINHOMES GARDENIA Hàm Nghi, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Công việc đơn giản nhưng rất tốt để rèn kĩ năng mềm các bạn ạ

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Công ty rất cần những ứng viên thái độ tốt, nghiêm túc trong công việc, chơi thì chơi hết mình. Đó là điều quan trọng nhất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:

Đối với Part-time: 25.000/giờ + thưởng

Đối với Full-time: 30.000/giờ + thưởng

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngành bất động sản.

- Chế độ nghỉ dưỡng, team building hàng năm.

- Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động

kinh doanh của Công ty, thưởng nóng khi hoàn thành xuất sắc công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin