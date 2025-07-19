Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: VINHOMES GARDENIA Hàm Nghi, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Công việc đơn giản nhưng rất tốt để rèn kĩ năng mềm các bạn ạ
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Công ty rất cần những ứng viên thái độ tốt, nghiêm túc trong công việc, chơi thì chơi hết mình. Đó là điều quan trọng nhất
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập:
Đối với Part-time: 25.000/giờ + thưởng
Đối với Full-time: 30.000/giờ + thưởng
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngành bất động sản.
- Chế độ nghỉ dưỡng, team building hàng năm.
- Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động
kinh doanh của Công ty, thưởng nóng khi hoàn thành xuất sắc công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
