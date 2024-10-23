Tuyển Kinh doanh/Bán hàng KIM BEAUTY CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại KIM BEAUTY CENTER
- Hà Nội: 108 Lê Duẩn
- Cửa Nam, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Liên lạc trực tiếp với khách hàng qua điện thoại để tư vấn và hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ của công ty
Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết thắc mắc và khiếu nại
Chăm sóc khách hàng sau bán và xây dựng mối quan hệ lâu dài
Tư vấn khách hàng để nâng cao hiệu quả sử dụng sản phẩm, dịch vụ
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, thuyết phục
Khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc khoa học
Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng
Tại KIM BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực 10-25tr
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường: hỗ trợ cơm trưa
Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty
Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, du xuân
Được tham gia nhiều hoạt động tập thể, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại KIM BEAUTY CENTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
