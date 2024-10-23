Tuyển Kinh doanh/Bán hàng KIM BEAUTY CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Lê Duẩn - Cửa Nam, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Liên lạc trực tiếp với khách hàng qua điện thoại để tư vấn và hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ của công ty Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết thắc mắc và khiếu nại Chăm sóc khách hàng sau bán và xây dựng mối quan hệ lâu dài Tư vấn khách hàng để nâng cao hiệu quả sử dụng sản phẩm, dịch vụ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng

Liên lạc trực tiếp với khách hàng qua điện thoại để tư vấn và hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ của công ty

Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết thắc mắc và khiếu nại

Chăm sóc khách hàng sau bán và xây dựng mối quan hệ lâu dài

Tư vấn khách hàng để nâng cao hiệu quả sử dụng sản phẩm, dịch vụ

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, thuyết phục Khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc khoa học Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, thuyết phục

Khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc khoa học

Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng

Tại KIM BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực 10-25tr Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường: hỗ trợ cơm trưa Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, du xuân Được tham gia nhiều hoạt động tập thể, ...

Mức lương thỏa thuận theo năng lực 10-25tr

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường: hỗ trợ cơm trưa

Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty

Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, du xuân

Được tham gia nhiều hoạt động tập thể, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KIM BEAUTY CENTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin