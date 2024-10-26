Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Lê văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ, quy trình, kịch bản đã có sẵn. Gọi điện, tư vấn dịch vụ theo nhu cầu, tình trạng Khách hàng... Chăm sóc, đàm phán, thuyết phục Khách hàng Đặt lịch thăm khám cho khách hàng Cấp nhật thông tin Khách hàng, đơn hàng vào hệ thống Kết hợp với bộ phận tại cơ sở trong việc đưa đón khách hàng, kiểm soát hóa đơn Phối hợp với bộ phận check page trong việc phân chia, tiếp nhận số, data khách hàng. Báo cáo định kỳ theo quy định.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC trở lên Không có KN sẽ được đào tạo Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, kiên trì, chăm chỉ Kỹ năng giao tiếp, nắm bắt tâm lý Khách hàng là một lợi thế

Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + Phụ cấp + Vé gửi xe + % Doanh thu + Thưởng khác nếu có( 7tr+ phụ cấp+ % doanh số+ Thưởng( nếu có) - thu nhập 12tr-18tr) Data KH đã có sẵn, chỉ việc gọi không phải tự đi tìm khách hàng BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập... Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc Công ty cung cấp máy tính, CCDC làm việc đầy đủ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.