Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 39 Lê văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ, quy trình, kịch bản đã có sẵn. Gọi điện, tư vấn dịch vụ theo nhu cầu, tình trạng Khách hàng... Chăm sóc, đàm phán, thuyết phục Khách hàng Đặt lịch thăm khám cho khách hàng Cấp nhật thông tin Khách hàng, đơn hàng vào hệ thống Kết hợp với bộ phận tại cơ sở trong việc đưa đón khách hàng, kiểm soát hóa đơn Phối hợp với bộ phận check page trong việc phân chia, tiếp nhận số, data khách hàng. Báo cáo định kỳ theo quy định.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC trở lên Không có KN sẽ được đào tạo Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, kiên trì, chăm chỉ Kỹ năng giao tiếp, nắm bắt tâm lý Khách hàng là một lợi thế
Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + Phụ cấp + Vé gửi xe + % Doanh thu + Thưởng khác nếu có( 7tr+ phụ cấp+ % doanh số+ Thưởng( nếu có) - thu nhập 12tr-18tr) Data KH đã có sẵn, chỉ việc gọi không phải tự đi tìm khách hàng BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập... Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc Công ty cung cấp máy tính, CCDC làm việc đầy đủ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3, số 415, đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

