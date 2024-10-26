Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Phòng Khám Quốc Tế INTERMEC
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty TNHH Phòng Khám Quốc Tế INTERMEC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Phòng Khám Quốc Tế INTERMEC

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Chat tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ trên Fanpage, website,... Gọi điện/liên hệ theo số điện thoại khách hàng cung cấp để tư vấn và đặt lịch đến trung tâm thăm khám, tham khảo, trải nghiệm dịch vụ Đặt lịch, nhắc lịch khách hàng đến thăm khám, tham khảo dịch vụ Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống quản lý của công ty Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng và chuyển tiếp đến các bộ phận có liên quan để hỗ trợ xử lý Cập nhật thường xuyên các chương trình, chính sách về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng Thường xuyên chăm sóc đồng thời khảo sát khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp Lập các báo cáo công việc hàng ngày Phản hồi về tình trạng và chất lượng khách đến bộ phận marketing Phối hợp với cơ sở để theo dõi khách
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ từ 22 tuổi trở lên, có giọng nói dễ nghe, không nói ngọng nói lắp.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm Telesales/Call Center, Từng làm Tư vấn Spa, Thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa, đa khoa...là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, chủ động, cầu tiến trong công việc
Kỹ năng chốt sale, xử lý từ chối, thuyết phục
Rảnh toàn thời gian, làm ca được. Ưu tiên đi làm ngay

Tại Công ty TNHH Phòng Khám Quốc Tế INTERMEC Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập (lương + thưởng) Từ 12 - 20 triệu
- Được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của Pháp luật và quy chế công ty.
- Được phụ cấp ăn trưa
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Có khả năng thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phòng Khám Quốc Tế INTERMEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phòng Khám Quốc Tế INTERMEC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 14 Đặng Văn Ngữ Phường 10 q. Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

