Tuyển Kinh doanh/Bán hàng VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11, ngõ 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Được cung cấp Data chất lượng và ổn định mỗi ngày.
- Gọi điện cho nguồn khách hàng tiềm năng do công ty cung cấp. Tư vấn cơ chế, chính sách, sản phẩm.
- Giải đáp những thắc mắc cho khách hàng về các dịch vụ.
- Được công ty đào tạo trước khi làm việc, nâng cao tay nghề.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, ko nói ngọng.
- Có laptop, làm được fulltime, có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm trở lên làm CSKH/tư vấn/sales.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn da liễu, thẩm mỹ, mỹ phẩm, ...

Tại VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB: thỏa thuận từ 7-8tr + phụ cấp + 3% hoa hồng + thưởng nóng + thưởng tháng+ hỗ trợ ăn trưa; đảm bảo thu nhập thu nhập không giới hạn.
- Có thể thỏa thuận mức lương theo năng lực và kinh nghiệm.
- Chính sách lương, thưởng, ngày lễ, Tết, du lịch, ...theo quy định của Nhà nước;
- Được tham gia các khoá đào tạo về văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn
- Môi trường trẻ trung, năng động, linh hoạt, tốc độ, teamwork, chủ động...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Môi trường kinh doanh năng động, sáng tạo hướng tới sự chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 101 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

