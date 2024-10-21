Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 69, Hoàng Trọng Mậu, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tiếp nhận data của công ty về các khách hàng có nhu cầu thẩm mỹ, gọi tư vấn các dịch vụ tới khách hàng, đăt lịch hẹn, care khách tới cơ sở. Tiếp nhận phản hồi của khách hàng đã làm dịch vụ, chuyển thông tin tới cơ sở, bộ phận chăm sóc khách hàng. Nhập thông tin tư vấn khách hàng lên phần mềm CRM của công ty. Nhập các báo cáo về khách hàng, doanh số theo yêu cầu của phòng Telesales. Học hỏi liên tục, linh hoạt và thay đổi kịch bản theo từng thời kỳ để đảm bảo tỉ lệ chuyển đổi khách hàng tốt nhất
Tiếp nhận data của công ty về các khách hàng có nhu cầu thẩm mỹ, gọi tư vấn các dịch vụ tới khách hàng, đăt lịch hẹn, care khách tới cơ sở.
Tiếp nhận phản hồi của khách hàng đã làm dịch vụ, chuyển thông tin tới cơ sở, bộ phận chăm sóc khách hàng.
Nhập thông tin tư vấn khách hàng lên phần mềm CRM của công ty.
Nhập các báo cáo về khách hàng, doanh số theo yêu cầu của phòng Telesales.
Học hỏi liên tục, linh hoạt và thay đổi kịch bản theo từng thời kỳ để đảm bảo tỉ lệ chuyển đổi khách hàng tốt nhất

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm telesales hoạch kinh nghiệm sales trực tiếp các ngành nghề liên quan đến làm đẹp: mỹ phẩm, TPCN, bảo hiểm Giọng nói dễ nghe, có khả năng xử lý tình huống, ngôn ngữ linh hoạt. Không nói ngọng, không nói giọng địa phương Kỹ năng chốt sale, xử lý từ chối, thuyết phục khách hàng Nỗ lực chăm chỉ, cầu tiến, tinh thần nhiệt huyết. Đam mê kinh doanh Yêu cầu khác: ứng viên có laptop cá nhân.
Kinh nghiệm telesales hoạch kinh nghiệm sales trực tiếp các ngành nghề liên quan đến làm đẹp: mỹ phẩm, TPCN, bảo hiểm
Giọng nói dễ nghe, có khả năng xử lý tình huống, ngôn ngữ linh hoạt. Không nói ngọng, không nói giọng địa phương
Kỹ năng chốt sale, xử lý từ chối, thuyết phục khách hàng
Nỗ lực chăm chỉ, cầu tiến, tinh thần nhiệt huyết. Đam mê kinh doanh
Yêu cầu khác: ứng viên có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ Thưởng lễ tết 30/4, 1/5, 2/9, Tết dương, Tết âm, sinh nhật.... Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được hưởng các chính sách và chế độ theo quy định của Công ty
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ
Thưởng lễ tết 30/4, 1/5, 2/9, Tết dương, Tết âm, sinh nhật....
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được hưởng các chính sách và chế độ theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 69 Đường D1, Khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

