Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 15 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 52A Đường Hùng Vương, TT Ngãi Giao, Châu Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Nhận data khách hàng từ bộ phận Marketing. Gọi điện thoại chốt đơn khi khách đặt hàng (Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường). Quản lý, theo dõi đơn hàng, hỗ trợ sale admin xử lý các vấn đề phát sinh về đơn hàng. Báo cáo công việc theo ngày và theo tháng cho Trưởng nhóm hoặc cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 18 - 30 tuổi. Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm. Chăm chỉ, có ý chí cầu tiến. Có tai nghe, laptop cá nhân. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH GREEN BIO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Lương CB 5.500.000 + Hoa hồng doanh số (trung bình 15.000.000 - 40.000.000) Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh. Các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, thể dục thể thao Thời gian làm việc: Linh động, nghỉ 1 ngày trong tuần theo lịch sắp xếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH GREEN BIO

