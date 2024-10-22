Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MD REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 6 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MD REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH MD REALTY
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH MD REALTY

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH MD REALTY

Mức lương
2 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Waterina Suites, 38 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 2 - 6 Triệu

- Thực hiện các cuộc gọi theo database có sẵn nhằm mục tiêu lọc thông tin khách hàng và giới thiệu cơ bản về dịch vụ của công ty
- Nhập thông tin khách hàng lên phần mềm của công ty
- Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Sinh viên
- Giọng nói dễ nghe
- Có trách nhiệm với công việc
Làm việc theo ca:
- Ca 1: 08h30 - 11h30
- Ca 2: 14h00 - 17h00
- Ca 3: 18h00 - 21h00

Tại CÔNG TY TNHH MD REALTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 35.000 VND/1h
- Có cơ hội được thăng tiến
- Được làm việc trong môi trường quốc tế sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MD REALTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MD REALTY

CÔNG TY TNHH MD REALTY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 03, Phòng 301, số 102A-B-C, Đường Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-telesales-thu-nhap-2-6-trieu-ban-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job219157
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 2 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH NFJ DIGITAL SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NFJ DIGITAL SOLUTIONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH MAXIMUM CONTINUOUS THRUST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH MAXIMUM CONTINUOUS THRUST
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển mặt bằng Công ty Cổ Phần Con Cưng làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ Phần Con Cưng
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CẦN THƠ - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CẦN THƠ - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÀNH THUẬN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÀNH THUẬN PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN KHÔNG GIAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN KHÔNG GIAN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẦM NHÌN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẦM NHÌN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh TNHH năng lượng công nghệ cao Thiên Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu TNHH năng lượng công nghệ cao Thiên Dương
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty TNHH TM DV DAT Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty TNHH TM DV DAT Group
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC & DU LỊCH CAO CẤP RV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC & DU LỊCH CAO CẤP RV
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Coats Phong Phu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Coats Phong Phu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm