Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MD REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH MD REALTY
Mức lương
2 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Waterina Suites, 38 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 2 - 6 Triệu
- Thực hiện các cuộc gọi theo database có sẵn nhằm mục tiêu lọc thông tin khách hàng và giới thiệu cơ bản về dịch vụ của công ty
- Nhập thông tin khách hàng lên phần mềm của công ty
- Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Sinh viên
- Giọng nói dễ nghe
- Có trách nhiệm với công việc
Làm việc theo ca:
- Ca 1: 08h30 - 11h30
- Ca 2: 14h00 - 17h00
- Ca 3: 18h00 - 21h00
Tại CÔNG TY TNHH MD REALTY Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 35.000 VND/1h
- Có cơ hội được thăng tiến
- Được làm việc trong môi trường quốc tế sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MD REALTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
