Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TDP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 54 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Liên hệ, giới thiệu và tư vấn các khóa học cho khách hàng qua điện thoại theo danh sách data có sẵn; Sắp xếp cuộc hẹn giữa khách hàng và bộ phận tuyển sinh; Cập nhật thông tin khách hàng mới vào hệ thống; Chuyển thông tin khách hàng quan tâm sang cho tư vấn viên; Chăm sóc khách hàng tiềm năng, đảm bảo lượt khách đến trung tâm đạt chỉ tiêu KPI đề ra; Phối hợp cùng các bộ phận khác đảm bảo hiệu quả công việc; Thực hiện những công tác khác theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 06 tháng telesales, ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục; Giọng nói truyền cảm, dễ nghe; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống tốt; Khả năng làm việc dưới áp lực cao; Tin học văn phòng cơ bản; Ưu tiên có laptop cá nhân; Thời gian làm việc linh động: Tối thiểu 4 giờ/ngày, ưu tiên các ca chiều tối trong tuần và sáng chiều cuối tuần.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TDP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 25k - 30k/giờ + hoa hồng; Được cung cấp data và sim điện thoại khi làm việc; Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm; Cơ hội thăng tiến, thuyên chuyển qua nhiều vị trí khác; Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TDP

