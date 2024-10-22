Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 20 Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Thực hiện việc triển khai kinh doanh, tư vấn chốt đơn online;
Chốt đơn khách hàng theo data;
Chăm sóc tệp khách hàng được phân;
Làm việc tại văn phòng và có đi công tác tỉnh 2-4 lần/tháng khi cần;
Hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản,....
Ưu tiên có kinh nghiệm sales, PB, nhân viên bán hàng, CSKH;
Kỹ năng giao tiếp, và xử lý vấn đề tốt;
Có khả năng sáng tạo, tư duy làm việc độc lập;
Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng excel
Từ 22 - 30 tuổi
Tại CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 6 - 8 triệu + Hoa hồng không giới hạn + phụ cấp công tác; Tổng thu nhập từ 10 triệu trở lên
Phụ cấp điện thoại
Phụ cấp giữ xe
Phụ cấp khi đi công tác ngắn ngày (nếu có)
Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty
Nghỉ 12 ngày phép năm
Được đào tạo thêm các kiến thức chuyên môn thực tế
Môi trường gen Z năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
