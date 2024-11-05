Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 397/2/5, đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Không cần chốt sale, chỉ cần gọi điện tư vấn và chốt lịch hẹn gặp với khách cho phòng dự án

Tiếp nhận data từ bộ phận Dự án, Marketing và tiến hành liên hệ khách hàng

Tìm kiếm thêm khách hàng mới từ các nguồn online

Gọi điện thoại hỏi thăm, chăm sóc và tư vấn thêm các dịch vụ, sản phẩm mới

Trực và nhận điện thoại từ khách hàng, trả lời tin nhắn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục cao.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Kỹ năng đàm phán và thương lượng.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, sản phẩm và thị trường.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA

