Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 397/2/5, đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Không cần chốt sale, chỉ cần gọi điện tư vấn và chốt lịch hẹn gặp với khách cho phòng dự án
Tiếp nhận data từ bộ phận Dự án, Marketing và tiến hành liên hệ khách hàng
Tìm kiếm thêm khách hàng mới từ các nguồn online
Gọi điện thoại hỏi thăm, chăm sóc và tư vấn thêm các dịch vụ, sản phẩm mới
Trực và nhận điện thoại từ khách hàng, trả lời tin nhắn
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục cao.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình.
Khả năng giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng đàm phán và thương lượng.
Thành thạo tin học văn phòng.
Có phương tiện đi lại.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, sản phẩm và thị trường.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác (nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YHB ECO VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
