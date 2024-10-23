Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Nền Tảng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 61/11 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Liên hệ với khách hàng mục tiêu để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty. Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ. Đưa ra các giải pháp, đề xuất phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Thu thập thông tin và dữ liệu khách hàng để phục vụ cho các hoạt động tiếp thị, chăm sóc khách hàng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng để tăng doanh số bán hàng. Hoàn thành các mục tiêu doanh số được giao.

Liên hệ với khách hàng mục tiêu để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.

Đưa ra các giải pháp, đề xuất phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Thu thập thông tin và dữ liệu khách hàng để phục vụ cho các hoạt động tiếp thị, chăm sóc khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng để tăng doanh số bán hàng.

Hoàn thành các mục tiêu doanh số được giao.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Marketing, các ngành liên quan khác. Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán. Sử dụng tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint. Có kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty. Có kinh nghiệm làm Telesale hoặc Bán hàng là lợi thế. Có tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ và kiên trì. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Marketing, các ngành liên quan khác.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.

Sử dụng tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.

Có kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Có kinh nghiệm làm Telesale hoặc Bán hàng là lợi thế.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ và kiên trì.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Nền Tảng Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển trong công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Được đào tạo và hỗ trợ để nâng cao kỹ năng và kiến thức. Ngoài các quyền lợi cơ bản theo Bộ luật lao động VN, UV sau thời gian thử việc còn được đóng BHXH full lương, được cấp thể bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện PVI.

Cơ hội phát triển trong công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo và hỗ trợ để nâng cao kỹ năng và kiến thức.

Ngoài các quyền lợi cơ bản theo Bộ luật lao động VN, UV sau thời gian thử việc còn được đóng BHXH full lương, được cấp thể bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện PVI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nền Tảng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin