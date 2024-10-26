Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT09 Nam Đô, 609 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhập cuộc gọi/ thông tin tư vấn về sản phẩm qua các kênh cho khách hàng Gọi ra cho khách hàng cũ tư vấn, thuyết phục KH tiếp tục sử dụng theo lộ trình & nhắc lại lộ trình Hỗ trợ chăm sóc khách hàng sau bán hàng & giải quyết các khúc mắc, khiếu nại của KH khi KH gọi lên tổng đài/ thông tin cần hỗ trơ qua các kênh. Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành dược, y, sinh học, y tế cộng đồng, dinh dưỡng,... Đã có kinh nghiệm làm trực chat & telesale trong các ngành làm về sản phẩm chăm sóc sức khoẻ Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn. Kiên trì, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FOBIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ LCB 5tr + Lương hoa hồng + Trợ cấp ăn trưa tại công ty ( lương có thể lên đến 16 triệu tùy năng lực) Cơ hội thăng tiên nếu chịu khó học hỏi và đảm nhiệm thêm các công việc khác nếu có khả năng; Được tham gia các chương trình đào tạo để trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng. Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...) Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép năm, thưởng Lễ Tết (theo quy định Công ty) (lương thưởng bảo hiểm trả/đóng đúng hạn), thưởng Nhân viên xuất sắc, thưởng thâm niên. Tham gia các hoạt động, sự kiện của Công ty: đá bóng, team building, dã ngoại, du lịch, ... Được hưởng chế độ ưu đãi khi mua sản phẩm của Công ty. Thời gian làm việc: làm 8 giờ/ca, 5,5 công/tuần cụ thể như sau:

Thu nhập từ LCB 5tr + Lương hoa hồng + Trợ cấp ăn trưa tại công ty ( lương có thể lên đến 16 triệu tùy năng lực)

Cơ hội thăng tiên nếu chịu khó học hỏi và đảm nhiệm thêm các công việc khác nếu có khả năng;

Được tham gia các chương trình đào tạo để trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)

Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép năm, thưởng Lễ Tết (theo quy định Công ty) (lương thưởng bảo hiểm trả/đóng đúng hạn), thưởng Nhân viên xuất sắc, thưởng thâm niên.

Tham gia các hoạt động, sự kiện của Công ty: đá bóng, team building, dã ngoại, du lịch, ...

Được hưởng chế độ ưu đãi khi mua sản phẩm của Công ty.

Thời gian làm việc: làm 8 giờ/ca, 5,5 công/tuần cụ thể như sau:

+ Ca 1: Từ 7h – 16h30p, nghỉ trưa từ 11h30p-13h

+ Ca 2: Từ 8h – 17h15p, nghỉ trưa từ 12h – 13h15p

+ Ca 3: Từ 8h – 16h, không nghỉ trưa (Ca này tự chọn, không bắt buộc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FOBIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.