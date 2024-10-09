Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 6, Victory Tower, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Liên hệ với khách hàng dựa trên dữ liệu được phân bổ để giới thiệu, quảng bá các ứng dụng, dịch vụ của công ty;

Hỗ trợ thông tin sản phẩm cho khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty;

Báo cáo tình hình công việc lên cấp trên khi được yêu cầu và phối hợp với cấp trên xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc;

Thu thập, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, cập nhật thông tin thị trường, sản phẩm và hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm telesale, tư vấn qua điện thoại hoặc chăm sóc khách hàng và có kỹ năng giao tiếp với khách hàng qua điện thoại;

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, trôi chảy, dễ gần, có khả năng thuyết phục khách hàng, không nói ngọng, nói lắp, nói chuyện dễ nghe;

Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng, chịu được áp lực, bình tĩnh, xử lý nhanh chóng, xử lý tình huống khéo léo khi bị từ chối hoặc các tình huống khác có thể phát sinh;

Yêu thích công việc bán hàng hoặc am hiểu các loại công việc: call center, chăm sóc khách hàng, telesale, telemarketing, tư vấn..

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và giáo dục, ưu tiên ứng viên nữ. Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Trung/người gốc Hoa.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 6,000,000 - 10,000,000 VND/tháng + Lương hiệu quả công việc

Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần, phí gửi xe

Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo Pháp luật quy định

Nghỉ lễ theo qui định, thử việc có phép năm, 12 ngày/năm

Thưởng lễ/trái cây hàng tuần/đồ ăn nhẹ hàng ngày/tiệc công ty/teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG

