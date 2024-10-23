Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Dược Phẩm Lĩnh Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12 Bis, LK11A, KĐT Mỗ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Gọi điện theo data có sẵn, tư vấn và giải đáp thắc mắc, xử lý vấn đề cho khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng qua zalo, mess trên data đã sẵn liệu trình.

- Data nóng, không phải tìm khách hàng. (tỷ lệ chuyển đổi tốt, có đội ngũ support- vận đơn hỗ trợ sau chốt).

- Sản phẩm chất lượng, khách quay lại 80%.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Có laptop (có hỗ trợ lap cho ứng viên không có lap)

- Độ tuổi: 20 - 36 tuổi

- Chăm chỉ, chịu khó học hỏi, năng động, nhiệt huyết, có trách nhiệm.

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Lĩnh Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập đảm bảo 8tr - >25 tr, lương theo năng lực

- Lương cứng 6.000.0000 - 6.700.000 /26 công+ % hoa hồng tương ứng + thưởng ngày+ thưởng tháng+ thưởng hoàn. (hoa hồng và thưởng tăng dần theo hệ số). Thử việc hưởng 80% lương cứng.

- Nhận 100% lương cứng (không phụ thuộc KPI)

- Được đào tạo bài bản chuyên môn, kĩ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng,

- Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng của công ty, được trau dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ.

- Phụ cấp thâm niên, có xét tăng lương cứng theo năm.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đoàn kết, vui vẻ.

- Cơ chế thăng tiến rõ ràng, ưu tiên lên vị trí quản lý từ nội bộ. - Đóng BHXH, BHYT, ..., tổ chức sinh nhật, hiếu hỉ...đầy đủ.

- Thưởng sinh nhật, lễ Tết.

- Du lịch hằng năm, team building,..(công ty tài trợ toàn bộ)

- Nhận lương ngày 12 hằng tháng, phụ cấp gửi xe 100%.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Lĩnh Nam

