Tuyển Kinh doanh/Bán hàng HOA HUNG LAND VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH HÒA HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 544A/32 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng - Gọi điện chăm sóc khách hàng có nhu cầu cho thuê, bán căn hộ

- Xây dựng danh sách khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU

- Tốt nghiệp THPT - Nhanh nhẹn, chịu khó

- Không yêu cầu Kinh nghiệm

Tại HOA HUNG LAND VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH HÒA HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

Cung cấp mức lương cố định hằng tháng

Hoa hồng tính theo doanh số bán hàng

Các chuyến đi hoặc hội nghị dành cho nhân viên Thời gian làm việc theo giờ hành chính, thứ 7 được nghỉ sớm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HOA HUNG LAND VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH HÒA HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin