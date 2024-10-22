Tuyển Kinh doanh/Bán hàng HOA HUNG LAND VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH HÒA HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại HOA HUNG LAND VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH HÒA HƯNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 544A/32 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 11
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng - Gọi điện chăm sóc khách hàng có nhu cầu cho thuê, bán căn hộ
- Xây dựng danh sách khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU
- Tốt nghiệp THPT - Nhanh nhẹn, chịu khó
- Không yêu cầu Kinh nghiệm
- Tốt nghiệp THPT - Nhanh nhẹn, chịu khó
- Không yêu cầu Kinh nghiệm
Tại HOA HUNG LAND VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH HÒA HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
QUYỀN LỢI
Cung cấp mức lương cố định hằng tháng
Hoa hồng tính theo doanh số bán hàng
Các chuyến đi hoặc hội nghị dành cho nhân viên Thời gian làm việc theo giờ hành chính, thứ 7 được nghỉ sớm
Cung cấp mức lương cố định hằng tháng
Hoa hồng tính theo doanh số bán hàng
Các chuyến đi hoặc hội nghị dành cho nhân viên Thời gian làm việc theo giờ hành chính, thứ 7 được nghỉ sớm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HOA HUNG LAND VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH HÒA HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI