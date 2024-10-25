Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THINK SMART
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Tiếp cận khách hàng/nhà phân phối mới hoặc tiềm năng.
Triển khai bán hàng theo quy định và quy trình bán hàng để đảm bảo hiệu suất cao nhất cho công ty.
Phát triển các phương pháp bán hàng mới và tăng doanh số bán hàng tại các khu vực tương ứng được giao bởi Quản lý.
Trả lời các thắc mắc của khách hàng, giới thiệu sản phẩm và chuẩn bị báo giá hàng tháng cho khách hàng.
Chăm sóc, hỗ trợ và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng/nhà phân phối hiện có.
Chủ động làm việc với các thành viên khác trong nhóm.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên mới ra trường hoặc có kinh nghiệm đi làm 0-2 năm
Nữ - Tốt nghiệp chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh loại khá, giỏi hoặc lĩnh vực liên quan về marketing, kinh doanh, bán hàng, dịch vụ,...
Có kỹ năng gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm và thiết lập cuộc hẹn khách hàng.
Chịu áp lực doanh số đề ra.
Tích cực học hỏi công nghệ, học hỏi cập nhật kiến thức bán hàng.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THINK SMART Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 7,000,000 - 11,000,000 Triệu + Hoa hồng dự án
Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ
Nghỉ lễ tết theo quy định
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.
Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THINK SMART
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
