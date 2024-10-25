Tuyển Nhân Viên Telesales thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THINK SMART
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THINK SMART

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THINK SMART

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tiếp cận khách hàng/nhà phân phối mới hoặc tiềm năng. Triển khai bán hàng theo quy định và quy trình bán hàng để đảm bảo hiệu suất cao nhất cho công ty. Phát triển các phương pháp bán hàng mới và tăng doanh số bán hàng tại các khu vực tương ứng được giao bởi Quản lý. Trả lời các thắc mắc của khách hàng, giới thiệu sản phẩm và chuẩn bị báo giá hàng tháng cho khách hàng. Chăm sóc, hỗ trợ và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng/nhà phân phối hiện có. Chủ động làm việc với các thành viên khác trong nhóm.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới ra trường hoặc có kinh nghiệm đi làm 0-2 năm Nữ - Tốt nghiệp chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh loại khá, giỏi hoặc lĩnh vực liên quan về marketing, kinh doanh, bán hàng, dịch vụ,... Có kỹ năng gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm và thiết lập cuộc hẹn khách hàng. Chịu áp lực doanh số đề ra. Tích cực học hỏi công nghệ, học hỏi cập nhật kiến thức bán hàng.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THINK SMART Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7,000,000 - 11,000,000 Triệu + Hoa hồng dự án Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ Nghỉ lễ tết theo quy định Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân. Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THINK SMART

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THINK SMART

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, đường số 4, Khu Dân Cư Khang An,, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

