Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 79 Đinh Thị Thi, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Tiếp nhận Data nóng hàng ngày từ bộ phận Marketing, Chat (là các khách hàng đã tìm hiểu và quan tâm đến khóa học của Trường).
- Gọi điện khai thác thông tin khách hàng mới, giới thiệu về chương trình học, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng đăng ký khóa học
- Khai thác lại nguồn data cũ để chốt khách và tư vấn các khóa học khác
- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ học viên làm thủ tục nhập học và xử lý khiếu nại
- Liên tục theo dõi các khách hàng tiềm năng để có kế hoạch chăm sóc kịp thời
- Hoàn thành các công việc khác được cấp trên phân công

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Telesale, Chăm sóc khách hàng
- Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong môi trường Giáo dục, Thẩm mỹ, Spa
- Ưu tiên Nữ, giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự, dễ nghe
- Tự tin, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong xử lý các tình huống
- Kiên trì, có khả năng theo sát khách hàng và chủ động, có tinh thần học hỏi
- Có thể nắm bắt tâm lý, thuyết phục khách hàng trực tiếp và qua điện thoại
- Có thể trực ngoài giờ hành chính tại nhà (có phụ cấp) và chịu được áp lực công việc
- Ngoại hình dễ nhìn, độ tuổi từ 22 - 30, Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền Thì Được Hưởng Những Gì

- Sản phẩm: Khoá học làm đẹp, dễ tư vấn, data chất lượng.
- Lương cơ bản: 8.500.000 + KPI + % hoa hồng.
- Thử việc nhận 100% lương cơ bản.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h-17h30); Thứ 7 (8h-17h30)
- Đảm bảo quyền lợi nhân viên, BHXH, ngày phép đầy đủ sau 6 tháng làm việc.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Thường xuyên có thưởng nóng, thưởng theo tháng, theo quý, nhân viên xuất sắc, thường có các hoạt động team building, xả stress cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 79 Đinh Thị Thi, Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

