Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79 Đinh Thị Thi, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

- Tiếp nhận Data nóng hàng ngày từ bộ phận Marketing, Chat (là các khách hàng đã tìm hiểu và quan tâm đến khóa học của Trường).

- Gọi điện khai thác thông tin khách hàng mới, giới thiệu về chương trình học, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng đăng ký khóa học

- Khai thác lại nguồn data cũ để chốt khách và tư vấn các khóa học khác

- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ học viên làm thủ tục nhập học và xử lý khiếu nại

- Liên tục theo dõi các khách hàng tiềm năng để có kế hoạch chăm sóc kịp thời

- Hoàn thành các công việc khác được cấp trên phân công

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Telesale, Chăm sóc khách hàng

- Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong môi trường Giáo dục, Thẩm mỹ, Spa

- Ưu tiên Nữ, giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự, dễ nghe

- Tự tin, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong xử lý các tình huống

- Kiên trì, có khả năng theo sát khách hàng và chủ động, có tinh thần học hỏi

- Có thể nắm bắt tâm lý, thuyết phục khách hàng trực tiếp và qua điện thoại

- Có thể trực ngoài giờ hành chính tại nhà (có phụ cấp) và chịu được áp lực công việc

- Ngoại hình dễ nhìn, độ tuổi từ 22 - 30, Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền Thì Được Hưởng Những Gì

- Sản phẩm: Khoá học làm đẹp, dễ tư vấn, data chất lượng.

- Lương cơ bản: 8.500.000 + KPI + % hoa hồng.

- Thử việc nhận 100% lương cơ bản.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h-17h30); Thứ 7 (8h-17h30)

- Đảm bảo quyền lợi nhân viên, BHXH, ngày phép đầy đủ sau 6 tháng làm việc.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Thường xuyên có thưởng nóng, thưởng theo tháng, theo quý, nhân viên xuất sắc, thường có các hoạt động team building, xả stress cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.