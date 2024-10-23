Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Đảm bảo liên lạc tới khách hàng trên các nền tảng MTK: Tổng đài/Hotline, Zalo, Faebook, Web, Sàn thương mại điện tử luôn trong hoạt động và phản hồi trong thời gian quy định Hoàn thành chỉ tiêu doanh số và các chỉ tiêu tăng trưởng khác theo yêu cầu của Công ty theo từng thời điểm. Khảo sát sự hàng lòng của KH khi mua/sử dụng sản phẩm Phối hợp với các bộ phận liên quan, giải quyết các khiếu nại phát sinh trong quá trình bán hàng, quá trình sử dụng trong phạm vi được giao Thực hiện các công việc hỗ trợ bán hàng khác: gửi chương trình, thư thông báo...
Đảm bảo liên lạc tới khách hàng trên các nền tảng MTK: Tổng đài/Hotline, Zalo, Faebook, Web, Sàn thương mại điện tử luôn trong hoạt động và phản hồi trong thời gian quy định
Hoàn thành chỉ tiêu doanh số và các chỉ tiêu tăng trưởng khác theo yêu cầu của Công ty theo từng thời điểm.
Khảo sát sự hàng lòng của KH khi mua/sử dụng sản phẩm
Phối hợp với các bộ phận liên quan, giải quyết các khiếu nại phát sinh trong quá trình bán hàng, quá trình sử dụng trong phạm vi được giao
Thực hiện các công việc hỗ trợ bán hàng khác: gửi chương trình, thư thông báo...

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ dưới 35 tuổi, tốt nghiệp trung cấp dược trở lên Có kiến thức về y tế, dược phẩm Có kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, nhanh nhẹn Có kỹ năng và đam mê bán hàng, tư vấn sản phẩm chăm sóc sức khỏe
Nam/Nữ dưới 35 tuổi, tốt nghiệp trung cấp dược trở lên
Có kiến thức về y tế, dược phẩm
Có kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, nhanh nhẹn
Có kỹ năng và đam mê bán hàng, tư vấn sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn : Lương cứng 8.000.000 VNĐ + PC ăn trưa + thưởng doanh số Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng tháng, quý, năm. Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp, liên tục về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày và kiến thức sản phẩm Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife Mua thuốc của Vietlife với chính sách ưu đãi lên đến 50% Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định, nhiều chính sách phúc lợi quan tâm đến người lao động. Tham dự các sự kiện lớn của công ty được tổ chức tại các khách sạn 5 sao trở lên
Thu nhập hấp dẫn : Lương cứng 8.000.000 VNĐ + PC ăn trưa + thưởng doanh số
Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng tháng, quý, năm.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp, liên tục về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày và kiến thức sản phẩm
Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife
Mua thuốc của Vietlife với chính sách ưu đãi lên đến 50%
Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định, nhiều chính sách phúc lợi quan tâm đến người lao động.
Tham dự các sự kiện lớn của công ty được tổ chức tại các khách sạn 5 sao trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cuối ngách 228, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phương Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

