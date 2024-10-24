Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Lập Kế Hoạch Kiểm Thử: Hợp tác với các quản lý dự án và các bên liên quan khác để phát triển các kế hoạch kiểm thử toàn diện. Đảm bảo các nỗ lực kiểm thử được ước lượng chính xác và tích hợp vào thời gian biểu dự án. Thiết Kế và Thực Hiện Test Case: Phụ trách phân tích và kiểm tra các luồng chức năng nghiệp vụ và tính năng các sản phẩm phần mềm Thiết kế và thực hiện kịch bản test. Thực hiện test tích hợp, test API, test Database, truy vấn SQL nhằm đảm bảo mục đích chất lượng cho dự án Xây dựng và duy trì các test case dựa trên thiết kế UI/UX, logic của frontend và backend. Theo Dõi và Báo Cáo Lỗi: Xác định, ghi lại và theo dõi các lỗi phần mềm bằng các công cụ thích hợp. Giao tiếp rõ ràng các vấn đề và làm việc với đội dev để giải quyết lỗi. Theo dõi và đảm bảo chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình phát triển. Hợp Tác và Giao Tiếp: Làm việc liên chức năng với các nhóm phát triển, thiết kế và sản phẩm để hiểu rõ yêu cầu và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đưa ra phản hồi và gợi ý để cải thiện tính sử dụng và chức năng của sản phẩm.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về manunal test, có kinh nghiệm Automation Test là một lợi thế Có kinh nghiệm test API, test Database Có kinh nghiệm design test case, test plan và làm tài liệu test Có kinh nghiệm phân tích và làm rõ yêu cầu từ dự án Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phần mềm, công nghệ, quảng cáo. Chú ý đến chi tiết, có tư duy logic và khả năng quan sát tốt. Có khả năng phân tích và hiểu rõ yêu cầu sản phẩm, vẽ được test case từ luồng thiết kế, frontend và backend. Ưu tiên có kiến thức về bảo mật (Security Testing), đặc biệt là kiểm tra các lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về manunal test, có kinh nghiệm Automation Test là một lợi thế
Có kinh nghiệm test API, test Database
Có kinh nghiệm design test case, test plan và làm tài liệu test
Có kinh nghiệm phân tích và làm rõ yêu cầu từ dự án
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phần mềm, công nghệ, quảng cáo.
Chú ý đến chi tiết, có tư duy logic và khả năng quan sát tốt.
Có khả năng phân tích và hiểu rõ yêu cầu sản phẩm, vẽ được test case từ luồng thiết kế, frontend và backend.
Ưu tiên có kiến thức về bảo mật (Security Testing), đặc biệt là kiểm tra các lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 16.000.000 VND - tùy theo năng lực ứng viên Môi trường làm việc: Bạn sẽ làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và đoàn kết, với nhiều cơ hội để sáng tạo, học hỏi và thăng tiến. Nghỉ phép: 12 ngày nghỉ phép hàng năm. Phúc lợi: Thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, và các sự kiện thăm hỏi khác. Hoạt động đoàn thể: Tổ chức liên hoan, du lịch và teambuilding hàng năm. Cơ sở vật chất: Cơ sở hạ tầng đầy đủ và trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc.
Mức lương: 10.000.000 - 16.000.000 VND - tùy theo năng lực ứng viên
Môi trường làm việc: Bạn sẽ làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và đoàn kết, với nhiều cơ hội để sáng tạo, học hỏi và thăng tiến.
Nghỉ phép: 12 ngày nghỉ phép hàng năm.
Phúc lợi: Thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, và các sự kiện thăm hỏi khác.
Hoạt động đoàn thể: Tổ chức liên hoan, du lịch và teambuilding hàng năm.
Cơ sở vật chất: Cơ sở hạ tầng đầy đủ và trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc.
Tại sao bạn nên chọn SMIT?
Bạn sẽ được cùng làm việc với những người đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện, thoải mái và sáng tạo. Chúng tôi là một start-up, nơi mà ý kiến và đóng góp của bạn không chỉ được hoan nghênh mà còn được coi trọng. Ở đây, rào cản giữa các bộ phận rất nhỏ , mọi người có thể tự do trao đổi ý kiến, cùng nhau hợp tác để đưa ra những giải pháp sáng tạo và hiệu quả nhất. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp một môi trường làm việc linh hoạt và thoải mái, nơi mà bạn có thể tự do biểu đạt bản thân, đóng góp những ý tưởng táo bạo & thú vị và tạo ra ảnh hưởng tích cực.
Bạn sẽ được cùng làm việc với những người đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện, thoải mái và sáng tạo.
Chúng tôi là một start-up, nơi mà ý kiến và đóng góp của bạn không chỉ được hoan nghênh mà còn được coi trọng. Ở đây, rào cản giữa các bộ phận rất nhỏ , mọi người có thể tự do trao đổi ý kiến, cùng nhau hợp tác để đưa ra những giải pháp sáng tạo và hiệu quả nhất.
Ngoài ra, chúng tôi cung cấp một môi trường làm việc linh hoạt và thoải mái, nơi mà bạn có thể tự do biểu đạt bản thân, đóng góp những ý tưởng táo bạo & thú vị và tạo ra ảnh hưởng tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, nhà số 9, ngõ 75 đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

