Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Mức lương
11 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 14, Center Building Hapulico Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 11 - 16 Triệu
• Tham gia vào các công việc kiểm thử phần mềm thuộc các dự án mà công ty đang triển khai thực hiện.
• Đào tạo, hỗ trợ các bộ phận khác trong toàn công ty trong việc triển khai thực hiện sản phẩm cho khách hàng.
• Nghiên cứu các công nghệ, quy trình mới có thể ứng dụng.
Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nắm rõ kiến thức cơ bản về các phương pháp, công cụ Test;
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương khởi điểm: 11.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ (từ 2 năm kinh nghiệm).
• Cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí (hoạt động ngoại khóa hàng tháng, kỷ nghỉ lễ tết, nghỉ mát 2 lần/ năm...) do công ty tổ chức hàng năm tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp.
• Thưởng theo dự án, thưởng CBNV xuất sắc, ngoài ra còn có các khoản trợ cấp hàng tháng như sau :
- Trợ cấp đi lại
- Trợ cấp ăn trưa
- Du lịch hằng năm trong, ngoài nước
- Câu lạc bộ Game, bóng đá (Thứ 2, thứ 6 hàng tuần ra sân).
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 sáng thứ 7 trong tháng
