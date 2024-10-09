Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14, Center Building Hapulico Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

• Tham gia vào các công việc kiểm thử phần mềm thuộc các dự án mà công ty đang triển khai thực hiện.

• Đào tạo, hỗ trợ các bộ phận khác trong toàn công ty trong việc triển khai thực hiện sản phẩm cho khách hàng.

• Nghiên cứu các công nghệ, quy trình mới có thể ứng dụng.

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nắm rõ kiến thức cơ bản về các phương pháp, công cụ Test;

• Với những bạn trái ngành thì cần đã học qua và tốt nghiệp khóa test

• Hiểu rõ các giai đoạn Test trong một qui trình sản xuất phần mềm;

• Biết viết Test Plan, Test Case, Test Script, Scenario...

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành tin học hoặc quản trị kinh doanh hoặc kinh tế, ngân hàng tài chính;

• Từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương khởi điểm: 11.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ (từ 2 năm kinh nghiệm).

• Cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí (hoạt động ngoại khóa hàng tháng, kỷ nghỉ lễ tết, nghỉ mát 2 lần/ năm...) do công ty tổ chức hàng năm tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp.

• Thưởng theo dự án, thưởng CBNV xuất sắc, ngoài ra còn có các khoản trợ cấp hàng tháng như sau :

- Trợ cấp đi lại

- Trợ cấp ăn trưa

- Du lịch hằng năm trong, ngoài nước

- Câu lạc bộ Game, bóng đá (Thứ 2, thứ 6 hàng tuần ra sân).

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 sáng thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt

