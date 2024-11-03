Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Phần mềm OOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sabay 11A Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình

Tham gia các dự án về mảng Nhân sự Tham gia vào quy trình phát triển dự án, đảm bảo chất lượng sản phẩm của dự án. Đọc hiểu, phân tích các tài liệu đặc tả, tài liệu yêu cầu của hệ thống. Thiết kế test case, checklist, chuẩn bị dữ liệu và môi trường kiểm thử. Thực thi kiểm thử, ghi nhận kết quả kiểm thử, log bug và theo dõi việc xử lý bug. Báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi golive. Hỗ trợ các bộ phận khác/khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm kiểm thử tham gia các dự án Mobile, Web Có kiến thức tổng quan về hệ thống CNTT, dịch vụ CNTT Có kiến thức về kỹ thuật kiểm thử, các loại kiểm thử khác nhau. Có khả năng tổ chức, điều phối hoạt động kiểm thử và sử dụngcông cụ kiểm thử như Redmine, JIRA, etc. Ưu tiên đã có kinh nghiêm test API, test Database Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc. Có tư duy logic tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm Chủ động sắp xếp, lập kế hoạch công việc để đảm bảo các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Phần mềm OOS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ trung, năng động Mức thu nhập cao, ngoài lương sẽ có thưởng Dự án, thưởng nóng theo kết quả công việc. Có cơ hội được làm việc cùng với các Tổ chức lớn, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp. Tăng lương theo năng lực, thành tích, được Review ngay khi bạn là nhân viên xuất sắc mà không cần đến kỳ Checkpoint. Đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN, Nghỉ phép...theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty. Chế độ du lịch, nghỉ mát, Lễ, Tết... Liên tục teambuilding, gắn kết nhân sự. Làm việc trong môi trường công nghệ, văn hoá doanh nghiệp tốt, luôn tạo điều kiện phát triển cho người trẻ, có năng lực. Thời gian làm việc: 8h30-12h00, 13h30-18h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu, ngày thứ Bảy đầu tháng và cuối tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phần mềm OOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin