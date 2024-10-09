Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty TNHH Tester Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia vào việc test các dự án phần mềm tùy quy mô dự án.

• Lập kế hoạch kiểm thử, phân công công việc, giám sát tiến độ công việc của team trong dự án.

• Chịu trách nhiệm về kiểm soát chất lượng các sản phẩm của Công ty trước khi bàn giao cho khách hàng.

• Hiểu rõ các yêu cầu chức năng của các sản phẩm của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo quy trình test, kỹ năng test; Đã làm các dự án lớn; Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên; Tiếng Anh tốt vì làm dự án nước ngoài

Tại Công Ty TNHH Tester Việt Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập thỏa thuận theo năng lực + thưởng lương mềm

• Thưởng tết 1 tháng lương thứ 13

• Thưởng ngày lễ 500k.

• Hưởng chính sách xét lương 2 lần/ năm và đột xuất nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

• Chính sách thưởng KPI Hoàn thành dự án theo quy định chung của công ty.

• Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tester Việt

