Tuyển Nhân Viên Thẩm Định Giá thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ
- Hà Nội: Tầng 6 số 136 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện thẩm định giá các loại tài sản như bất động sản, máy móc thiết bị, doanh nghiệp, dự án đầu tư, ...
Thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu liên quan đến tài sản cần thẩm định
Khảo sát thực địa, chụp ảnh và ghi nhận thông tin chi tiết về tài sản
Nghiên cứu thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản
Áp dụng các phương pháp thẩm định giá phù hợp để xác định giá trị tài sản
Lập báo cáo thẩm định giá chi tiết, chuyên nghiệp
Tư vấn cho khách hàng về giá trị tài sản và các vấn đề liên quan
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến thẩm định giá
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Từ 3 năm kinh nghiệm
Có kiến thức cơ bản về thẩm định giá và các phương pháp thẩm định giá
Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt
Kỹ năng sử dụng thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Kỹ năng giao tiếp và viết báo cáo chuyên nghiệp
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các ngày lễ tết trong năm
Được đào tạo chuyên sâu về thẩm định giá và các kỹ năng cần thiết
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và kết quả công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật Lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
