Tuyển Nhân Viên Thẩm Định Giá thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6 số 136 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thẩm định giá các loại tài sản như bất động sản, máy móc thiết bị, doanh nghiệp, dự án đầu tư, ... Thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu liên quan đến tài sản cần thẩm định Khảo sát thực địa, chụp ảnh và ghi nhận thông tin chi tiết về tài sản Nghiên cứu thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản Áp dụng các phương pháp thẩm định giá phù hợp để xác định giá trị tài sản Lập báo cáo thẩm định giá chi tiết, chuyên nghiệp Tư vấn cho khách hàng về giá trị tài sản và các vấn đề liên quan Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến thẩm định giá
Thực hiện thẩm định giá các loại tài sản như bất động sản, máy móc thiết bị, doanh nghiệp, dự án đầu tư, ...
Thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu liên quan đến tài sản cần thẩm định
Khảo sát thực địa, chụp ảnh và ghi nhận thông tin chi tiết về tài sản
Nghiên cứu thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản
Áp dụng các phương pháp thẩm định giá phù hợp để xác định giá trị tài sản
Lập báo cáo thẩm định giá chi tiết, chuyên nghiệp
Tư vấn cho khách hàng về giá trị tài sản và các vấn đề liên quan
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến thẩm định giá

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành liên quan Từ 3 năm kinh nghiệm Có kiến thức cơ bản về thẩm định giá và các phương pháp thẩm định giá Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt Kỹ năng sử dụng thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt Kỹ năng giao tiếp và viết báo cáo chuyên nghiệp Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Từ 3 năm kinh nghiệm
Có kiến thức cơ bản về thẩm định giá và các phương pháp thẩm định giá
Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt
Kỹ năng sử dụng thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Kỹ năng giao tiếp và viết báo cáo chuyên nghiệp
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các ngày lễ tết trong năm Được đào tạo chuyên sâu về thẩm định giá và các kỹ năng cần thiết Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và kết quả công việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật Lao động
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các ngày lễ tết trong năm
Được đào tạo chuyên sâu về thẩm định giá và các kỹ năng cần thiết
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và kết quả công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6 số 136 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

