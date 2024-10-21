Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Sunwah, Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Xác minh, thẩm định thông tin khách hàng qua điện thoại (không sales; không áp đặt doanh số)
Nhập dữ liệu và kiểm tra hồ sơ khách hàng trên hệ thống
Thời gian làm việc: 08:30 - 18:00, nghỉ giữa ca 1.5 tiếng, từ thứ Hai đến thứ Sáu
Địa điểm làm việc: Sunwah Tower - Số 115, đường Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm mảng dịch vụ khách hàng qua điện thoại là một lợi thế, ví dụ như: chăm sóc khách hàng, tele-sales, thẩm định hồ sơ, tư vấn,...(không bắt buộc)
Không có nợ xấu tại các công ty tài chính, ngân hàng
Có kiểm tra CIC, Lý lịch tư pháp số 2, Drug test trước khi nhận việc (thời gian chờ từ 3,4 tuần và không tốn phí)
Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 5.700.000/tháng Trợ cấp đi lại 80.000/ngày công, tương ứng 1.760.000/tháng Xét thưởng hiệu suất 3.600.000 VNĐ vào tháng thứ 6. Từ tháng thứ 7 trở đi thưởng hiệu suất 300.000/600.000/1.000.000 VNĐ/tháng
Lương cơ bản: 5.700.000/tháng
Trợ cấp đi lại 80.000/ngày công, tương ứng 1.760.000/tháng
Xét thưởng hiệu suất 3.600.000 VNĐ vào tháng thứ 6. Từ tháng thứ 7 trở đi thưởng hiệu suất 300.000/600.000/1.000.000 VNĐ/tháng
→ Tổng thu nhập: 7.500.000 - 8.500.000/tháng
Quyền lợi
Lương thưởng tháng 13 theo chế độ công ty Xét tăng lương vào tháng 1 hằng năm Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc Khám sức khỏe định kỳ hằng năm Gói Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Du lịch công ty Tham gia các hoạt động, câu lạc bộ nội bộ (tiệc Tất niên, ngày hội thể thao, ngày hội gia đình, CLB bóng đá nam/nữ,...) Các phúc lợi từ Công đoàn (quà vào các dịp Lễ/Tết, tiền mừng sinh nhật,...) Được đào tạo công việc Công việc ổn định, lâu dài Môi trường làm việc chuyên nghiệp trong tập đoàn ngân hàng nước ngoài Không áp đặt doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
