Tuyển Nhân Viên Thẩm Định Hồ Sơ thu nhập 7.5 - 8.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Sunwah, Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Xác minh, thẩm định thông tin khách hàng qua điện thoại (không sales; không áp đặt doanh số) Nhập dữ liệu và kiểm tra hồ sơ khách hàng trên hệ thống Thời gian làm việc: 08:30 - 18:00, nghỉ giữa ca 1.5 tiếng, từ thứ Hai đến thứ Sáu

Xác minh, thẩm định thông tin khách hàng qua điện thoại (không sales; không áp đặt doanh số)

Nhập dữ liệu và kiểm tra hồ sơ khách hàng trên hệ thống

Thời gian làm việc: 08:30 - 18:00, nghỉ giữa ca 1.5 tiếng, từ thứ Hai đến thứ Sáu

Địa điểm làm việc: Sunwah Tower - Số 115, đường Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Có kinh nghiệm mảng dịch vụ khách hàng qua điện thoại là một lợi thế, ví dụ như: chăm sóc khách hàng, tele-sales, thẩm định hồ sơ, tư vấn,...(không bắt buộc) Không có nợ xấu tại các công ty tài chính, ngân hàng Có kiểm tra CIC, Lý lịch tư pháp số 2, Drug test trước khi nhận việc (thời gian chờ từ 3,4 tuần và không tốn phí)

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm mảng dịch vụ khách hàng qua điện thoại là một lợi thế, ví dụ như: chăm sóc khách hàng, tele-sales, thẩm định hồ sơ, tư vấn,...(không bắt buộc)

Không có nợ xấu tại các công ty tài chính, ngân hàng

Có kiểm tra CIC, Lý lịch tư pháp số 2, Drug test trước khi nhận việc (thời gian chờ từ 3,4 tuần và không tốn phí)

Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Lương cơ bản: 5.700.000/tháng Trợ cấp đi lại 80.000/ngày công, tương ứng 1.760.000/tháng Xét thưởng hiệu suất 3.600.000 VNĐ vào tháng thứ 6. Từ tháng thứ 7 trở đi thưởng hiệu suất 300.000/600.000/1.000.000 VNĐ/tháng

Lương cơ bản: 5.700.000/tháng

Trợ cấp đi lại 80.000/ngày công, tương ứng 1.760.000/tháng

Xét thưởng hiệu suất 3.600.000 VNĐ vào tháng thứ 6. Từ tháng thứ 7 trở đi thưởng hiệu suất 300.000/600.000/1.000.000 VNĐ/tháng

→ Tổng thu nhập: 7.500.000 - 8.500.000/tháng

Quyền lợi

Lương thưởng tháng 13 theo chế độ công ty Xét tăng lương vào tháng 1 hằng năm Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc Khám sức khỏe định kỳ hằng năm Gói Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Du lịch công ty Tham gia các hoạt động, câu lạc bộ nội bộ (tiệc Tất niên, ngày hội thể thao, ngày hội gia đình, CLB bóng đá nam/nữ,...) Các phúc lợi từ Công đoàn (quà vào các dịp Lễ/Tết, tiền mừng sinh nhật,...) Được đào tạo công việc Công việc ổn định, lâu dài Môi trường làm việc chuyên nghiệp trong tập đoàn ngân hàng nước ngoài Không áp đặt doanh số

Lương thưởng tháng 13 theo chế độ công ty

Xét tăng lương vào tháng 1 hằng năm

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Gói Bảo hiểm sức khỏe cao cấp

Du lịch công ty

Tham gia các hoạt động, câu lạc bộ nội bộ (tiệc Tất niên, ngày hội thể thao, ngày hội gia đình, CLB bóng đá nam/nữ,...)

Các phúc lợi từ Công đoàn (quà vào các dịp Lễ/Tết, tiền mừng sinh nhật,...)

Được đào tạo công việc

Công việc ổn định, lâu dài

Môi trường làm việc chuyên nghiệp trong tập đoàn ngân hàng nước ngoài

Không áp đặt doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin