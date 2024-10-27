Tuyển Nhân Viên Thẩm Định Hồ Sơ thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Thẩm Định Hồ Sơ thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Góp Việt
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Góp Việt

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Góp Việt

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 30 Đường C1 , Phường 13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

+ Thẩm định hồ sơ:
- Kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ hồ sơ thẩm định được trình phê duyệt trước khi ra quyết định cuối cùng.
- Tiếp nhận hồ sơ trình phê duyệt và thực hiện nghiệp vụ thẩm định tại nhà khách hàng.
- Phê duyệt theo thẩm quyền và trình phê duyệt lên cấp trên.
+ Giao hàng :
- Tiếp nhận đơn hàng từ quản lý bộ phận.
- Liên hệ khách hàng để xác định lại thời gian và địa điểm giao hàng
- Làm thủ tục xuất kho và kiểm tra hàng hóa trước khi ra khỏi kho.
- Thực hiện các công việc vận chuyển và lắp đặt sản phẩm tại nhà cho khách hàng.
- Hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng.
Nơi làm việc: Công Ty Tại Tân Bình + Đi thị trường

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Trung cấp, không yêu cầu kinh nghiệm.
- Nam tuổi từ 18 - 40 lý lịch rõ ràng, có xác nhận của chính quyền địa phương, không có tiền án tiền sự, sức khỏe tốt.
- Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
- Trung thực, có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp tốt.
- Có khả năng phân tích và tư duy logic.
- Thành thạo đường Khu vực đăng ký là một lợi thế.
- Có xe máy cá nhân.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Góp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 triệu/tháng
- Được làm việc trong môi trường năng động với số lượng nhân sự lớn.
- Được hưởng các chính sách chăm sóc nhân viên: lễ tết, cưới hỏi, thưởng ...
- Được tham gia đào tạo nâng cao và nhiều khả năng phát triển lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Góp Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Góp Việt

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Góp Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 30 Đường C1 , Phường 13 , Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

