Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công ty Cổ phần Thẩm định giá Fargo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đối với Chuyên viên thẩm định

Thu thập thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ thẩm định giá; Lập chứng thư và báo cáo thẩm định giá. Tham gia thẩm định giá, tư vấn giá các hợp đồng về định giá doanh nghiệp, định giá tài sản, động sản, bất động sản. Thực hiện các công việc theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Đối với Thẩm định viên

Tổ chức, chỉ đạo và trực tiếp tham gia thực hiện nghiệp vụ thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, định giá doanh nghiệp, định giá tài sản, động sản, bất động sản. Thực hiện các công việc theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, nữ Trình độ: Đaị học trở lên Chuyên môn: Thẩm định giá/ Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng. Ngoại hình: Có ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Yêu cầu khác: Có Thẻ thẩm định viên về giá đối với Thẩm định viên Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Fargo Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh với thị trường, xứng đáng với năng lực Thời gian làm việc: 8h/ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6. Nghỉ thứ 7, chủ nhật, lễ Tết. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Có nhiều cơ hội thăng tiến. Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Bộ luật Lao động. Xét tăng lương hàng năm. Thưởng Lễ Tết: Tháng lương 13 + Theo kết quả kinh doanh của Công ty. Đi du lịch hàng năm: Theo chế độ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Fargo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.