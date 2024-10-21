Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH VOCANO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY TNHH VOCANO
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Triển khai hồ sơ thầu
- Theo dõi, cập nhật thông tin về các gói thầu.
- Mua hồ sơ, chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu đúng hạn. Theo dõi và cập nhật kết quả sau khi nộp hồ sơ.
- Liên hệ khách hàng, bệnh viện để xử lý các công việc liên quan đến thầu, hợp đồng tương tự.
- Chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc làm hồ sơ dự thầu và thực hiện làm thầu hàng năm cho các bệnh viện theo đúng tiến độ.
- Chuẩn bị hồ sơ dự thầu: soạn thảo, sắp xếp, sao y, photo, đóng gói hồ sơ dự thầu, hợp đồng.Chuẩn bị hồ sơ sau bán hàng như: Nghiệm thu, thanh lý, gửi hồ sơ công nợ.
- Sắp xếp kiểm tra phụ lục và đóng quyển hồ sơ
- Chuẩn bị hồ sơ làm bảo lãnh dự thầu,bảo lãnh thực hiện hợp đồng
- Cải tiến các hoạt động liên quan đến công việc thầu đảm nhiệm; giải trình, khắc phục các sai sót; cập nhật các thông tin về sản phẩm, chứng chỉ pháp lý; cập nhật các quy định về đấu thầu, kinh doanh vật tư thiết bị y tế...
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học dược. Cao đẳng dược hoặc trung cấp dược.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm HS thầu.
Thành thạo MS Office: Word. Excel và các phần mềm liên quan
Kỹ năng làm việc nhóm, độc lập, được áp lực trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH VOCANO Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ xăng xe, điện thoại
Đánh giá tăng lương: 01 năm/ 1 lần
Thưởng các ngày lễ trong năm.
Thưởng cuối năm: lương tháng 13
Hưởng 100 % chế độ BHXH-BHYT-BHTN
Được nghỉ phép năm ; 12 ngày/ năm ( sau khi làm đủ 1 năm)
Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động, thân thiện
Tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VOCANO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI