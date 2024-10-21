Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH VOCANO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

- Triển khai hồ sơ thầu

- Theo dõi, cập nhật thông tin về các gói thầu.

- Mua hồ sơ, chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu đúng hạn. Theo dõi và cập nhật kết quả sau khi nộp hồ sơ.

- Liên hệ khách hàng, bệnh viện để xử lý các công việc liên quan đến thầu, hợp đồng tương tự.

- Chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc làm hồ sơ dự thầu và thực hiện làm thầu hàng năm cho các bệnh viện theo đúng tiến độ.

- Chuẩn bị hồ sơ dự thầu: soạn thảo, sắp xếp, sao y, photo, đóng gói hồ sơ dự thầu, hợp đồng.Chuẩn bị hồ sơ sau bán hàng như: Nghiệm thu, thanh lý, gửi hồ sơ công nợ.

- Sắp xếp kiểm tra phụ lục và đóng quyển hồ sơ

- Chuẩn bị hồ sơ làm bảo lãnh dự thầu,bảo lãnh thực hiện hợp đồng

- Cải tiến các hoạt động liên quan đến công việc thầu đảm nhiệm; giải trình, khắc phục các sai sót; cập nhật các thông tin về sản phẩm, chứng chỉ pháp lý; cập nhật các quy định về đấu thầu, kinh doanh vật tư thiết bị y tế...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học dược. Cao đẳng dược hoặc trung cấp dược. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm HS thầu. Thành thạo MS Office: Word. Excel và các phần mềm liên quan Kỹ năng làm việc nhóm, độc lập, được áp lực trong công việc.

Tốt nghiệp Đại học dược. Cao đẳng dược hoặc trung cấp dược.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm HS thầu.

Thành thạo MS Office: Word. Excel và các phần mềm liên quan

Kỹ năng làm việc nhóm, độc lập, được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VOCANO Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ xăng xe, điện thoại Đánh giá tăng lương: 01 năm/ 1 lần Thưởng các ngày lễ trong năm. Thưởng cuối năm: lương tháng 13 Hưởng 100 % chế độ BHXH-BHYT-BHTN Được nghỉ phép năm ; 12 ngày/ năm ( sau khi làm đủ 1 năm) Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động, thân thiện Tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực

Hỗ trợ xăng xe, điện thoại

Đánh giá tăng lương: 01 năm/ 1 lần

Thưởng các ngày lễ trong năm.

Thưởng cuối năm: lương tháng 13

Hưởng 100 % chế độ BHXH-BHYT-BHTN

Được nghỉ phép năm ; 12 ngày/ năm ( sau khi làm đủ 1 năm)

Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động, thân thiện

Tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực

