Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG
- Hồ Chí Minh: 35 đường số 9, Bình Hưng, Bình Chánh, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Theo dõi các bản tin đấu thầu, mời thầu trên web bệnh viện, trang muasamcong.
Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ dự thầu đúng tiến độ
Soạn thảo hoặc theo mẫu hợp đồng mua bán, thanh lý, nghiệm thu, thanh quyết toán.
Soạn thảo công văn liên quan đến việc làm rõ và công việc phát sinh liên quan thầu do chủ đầu tư yêu cầu.
Theo dõi kết quả trúng thầu của chủ đầu tư mà cty đã tham dự thầu.
Các công việc điều phối hàng hóa liên quan đến hợp đồng
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành nghề liên quan: quản lý TTBYT, Công nghệ sinh học, kỹ thuật y sinh, kỹ thuật xét nghiệm, kinh tế,...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 -2 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm.
Đam mê, kiên trì, nhẫn nại và chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận + phụ cấp (xăng, cơm, thâm niên)
Tham gia BHXH,BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Ngày phép năm
Chế độ teambuilding, du lịch hàng năm.
Nghỉ các chế độ các ngày Lễ theo quy định nhà nước
Môi trường năng động, thân thiện
Cơ hội thăng tiến, phát triển trong nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
