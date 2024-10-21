Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 đường số 9, Bình Hưng, Bình Chánh, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Theo dõi các bản tin đấu thầu, mời thầu trên web bệnh viện, trang muasamcong. Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ dự thầu đúng tiến độ Soạn thảo hoặc theo mẫu hợp đồng mua bán, thanh lý, nghiệm thu, thanh quyết toán. Soạn thảo công văn liên quan đến việc làm rõ và công việc phát sinh liên quan thầu do chủ đầu tư yêu cầu. Theo dõi kết quả trúng thầu của chủ đầu tư mà cty đã tham dự thầu. Các công việc điều phối hàng hóa liên quan đến hợp đồng

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành nghề liên quan: quản lý TTBYT, Công nghệ sinh học, kỹ thuật y sinh, kỹ thuật xét nghiệm, kinh tế,... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 -2 năm trở lên. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm. Đam mê, kiên trì, nhẫn nại và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + phụ cấp (xăng, cơm, thâm niên) Tham gia BHXH,BHYT, BHTN theo quy định nhà nước Ngày phép năm Chế độ teambuilding, du lịch hàng năm. Nghỉ các chế độ các ngày Lễ theo quy định nhà nước Môi trường năng động, thân thiện Cơ hội thăng tiến, phát triển trong nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG

