Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 1 đường 422 Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội, Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Mô tả công việc

Nhận kế hoạch đơn hàng. Nhận đơn hàng làm hệ thống và đặt phụ liệu cho sản xuất. Theo sát tiến độ đơn hàng từ khâu lên mẫu, sản xuất đến xuất hàng Theo dõi đặt hàng, theo dõi kế hoạch hàng về và tổng hợp đơn hàng. Lập danh sách và hướng dẫn đóng gói cho sản xuất. Liên hệ sắp xếp lịch kiểm hàng với QA/QC. Sắp xếp lịch xuất hàng với bên xuất nhập khẩu và theo tiến độ với sản xuất để kịp yêu cầu của khách hàng. Xử lý bất thường các công việc của quản lý đơn hàng, mua vật liệu đóng gói (nếu có). Chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Nhận kế hoạch đơn hàng.

Nhận đơn hàng làm hệ thống và đặt phụ liệu cho sản xuất.

Theo sát tiến độ đơn hàng từ khâu lên mẫu, sản xuất đến xuất hàng

Theo dõi đặt hàng, theo dõi kế hoạch hàng về và tổng hợp đơn hàng.

Lập danh sách và hướng dẫn đóng gói cho sản xuất.

Liên hệ sắp xếp lịch kiểm hàng với QA/QC.

Sắp xếp lịch xuất hàng với bên xuất nhập khẩu và theo tiến độ với sản xuất để kịp yêu cầu của khách hàng.

Xử lý bất thường các công việc của quản lý đơn hàng, mua vật liệu đóng gói (nếu có).

Chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 23 tuổi trở lên Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương Tốt nghiệp ngành may hoặc ngành có liên quan Nắm rõ quy trình sản xuất ngành may mặc / thời trang Thành thạo tin học cơ bản. Ưu tiên hiểu biết về chất liệu, nguyên phụ liệu ngành may Biết tiếng anh và có kiến thức về xuất nhập khẩu là một lợi thế.

Độ tuổi: 23 tuổi trở lên

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp ngành may hoặc ngành có liên quan

Nắm rõ quy trình sản xuất ngành may mặc / thời trang

Thành thạo tin học cơ bản.

Ưu tiên hiểu biết về chất liệu, nguyên phụ liệu ngành may

Biết tiếng anh và có kiến thức về xuất nhập khẩu là một lợi thế.

- Kỹ năng:

Kỹ năng quản lý công việc, lập kế hoạch Kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng mối quan hệ Kỹ năng bao quát, giám sát Kỹ năng phân tích, xử lý số liệu, báo cáo

Kỹ năng quản lý công việc, lập kế hoạch

Kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng mối quan hệ

Kỹ năng bao quát, giám sát

Kỹ năng phân tích, xử lý số liệu, báo cáo

Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì

Chê độ đãi ngộ

Thu nhập: 9.000.000 - 12.000.000 tr gross Đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật Chế độ đóng bảo hiểm y tế/ Bảo hiểm xã hội/ Bảo hiểm thất nghiệp. Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.

Thu nhập: 9.000.000 - 12.000.000 tr gross

9.000.000 - 12.000.000 tr gross

Đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật

Chế độ đóng bảo hiểm y tế/ Bảo hiểm xã hội/ Bảo hiểm thất nghiệp.

Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.

Văn hoá công ty:

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, không drama. Cơ hội được tham gia đào tạo hệ thống quản trị, nâng cao năng lực bản thân.

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, không drama.

Cơ hội được tham gia đào tạo hệ thống quản trị, nâng cao năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin