Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
- Hà Nội: số 1 đường 422 Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội, Đan Phượng
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Mô tả công việc
Nhận kế hoạch đơn hàng. Nhận đơn hàng làm hệ thống và đặt phụ liệu cho sản xuất. Theo sát tiến độ đơn hàng từ khâu lên mẫu, sản xuất đến xuất hàng Theo dõi đặt hàng, theo dõi kế hoạch hàng về và tổng hợp đơn hàng. Lập danh sách và hướng dẫn đóng gói cho sản xuất. Liên hệ sắp xếp lịch kiểm hàng với QA/QC. Sắp xếp lịch xuất hàng với bên xuất nhập khẩu và theo tiến độ với sản xuất để kịp yêu cầu của khách hàng. Xử lý bất thường các công việc của quản lý đơn hàng, mua vật liệu đóng gói (nếu có). Chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 23 tuổi trở lên
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp ngành may hoặc ngành có liên quan
Nắm rõ quy trình sản xuất ngành may mặc / thời trang
Thành thạo tin học cơ bản.
Ưu tiên hiểu biết về chất liệu, nguyên phụ liệu ngành may
Biết tiếng anh và có kiến thức về xuất nhập khẩu là một lợi thế.
- Kỹ năng:
Kỹ năng quản lý công việc, lập kế hoạch Kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng mối quan hệ Kỹ năng bao quát, giám sát Kỹ năng phân tích, xử lý số liệu, báo cáo
Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9.000.000 - 12.000.000 tr gross Đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật Chế độ đóng bảo hiểm y tế/ Bảo hiểm xã hội/ Bảo hiểm thất nghiệp. Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.
Văn hoá công ty:
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, không drama. Cơ hội được tham gia đào tạo hệ thống quản trị, nâng cao năng lực bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
