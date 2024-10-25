Tuyển Nhân Viên Thị Trường thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 295 Đường Lý Trương Kiệt, Phường 15, Quận 11

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Nắm bắt mẫu mã sản phẩm và chính sách bán hàng của Công ty tại từng thời điểm. Nắm bắt kịp thời hàng tồn và kế hoạch sản xuất của công ty. Cập nhật, phản ánh thông tin về chính sách sản phẩm và mẫu mã của các nhà phân phối khác trên thị trường trong khu vực, phân tích đánh giá ưu nhược điểm của chính sách...đề xuất, kiến nghị với phụ trách, lãnh đạo Công ty về các giải pháp và chính sách bán hàng tại khu vực. Hỗ trợ Cửa hàng trong việc trưng bày, sắp xếp, vệ sinh sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. Nắm bắt được thị hiếu và kỳ vọng của khách hàng về sản phẩm phản ánh thông tin tới nhà sản xuất. Phối hợp giữa bộ phận bán hàng Công ty để truyền thông kịp thời về giá cả và chính sách sản phẩm tới các Cửa hàng. Chịu trách nhiệm thu hồi, đôn đốc và kiểm soát công nợ của từng khách hàng trên địa bàn được phân công phụ trách trên thị trường. Trực tiếp nắm bắt, phản ánh các vấn đề khiếu nại về thị trường, về sản phẩm, về chất lượng dịch vụ...trao đổi với bộ phận bán hàng và các bộ phận liên quan để kịp thời xử lý tình huống và các vấn đề phát sinh. Đánh giá chung tình hình thị trường để phục vụ cho việc đề xuất, hoạch định chiến lược và chính sách sản phẩm tại từng thời điểm. Khi có mẫu mới: Lập kế hoạch cấp phát nhanh nhất (chuẩn bị mẫu mã, đề xuất phương tiện, con người, thời gian...). Tìm kiếm mở rộng thị trường trong khu vực đang quản lý hoặc đề xuất mở rộng thị trường tại các vùng thị trường trống. Thường xuyên rà soát giá kệ, biển bảng để đảm bảo việc giữ gìn tài sản và hình ảnh của Công ty.

Nắm bắt mẫu mã sản phẩm và chính sách bán hàng của Công ty tại từng thời điểm.

Nắm bắt kịp thời hàng tồn và kế hoạch sản xuất của công ty.

Cập nhật, phản ánh thông tin về chính sách sản phẩm và mẫu mã của các nhà phân phối khác trên thị trường trong khu vực, phân tích đánh giá ưu nhược điểm của chính sách...đề xuất, kiến nghị với phụ trách, lãnh đạo Công ty về các giải pháp và chính sách bán hàng tại khu vực.

Hỗ trợ Cửa hàng trong việc trưng bày, sắp xếp, vệ sinh sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ra thị trường.

Nắm bắt được thị hiếu và kỳ vọng của khách hàng về sản phẩm phản ánh thông tin tới nhà sản xuất.

Phối hợp giữa bộ phận bán hàng Công ty để truyền thông kịp thời về giá cả và chính sách sản phẩm tới các Cửa hàng.

Chịu trách nhiệm thu hồi, đôn đốc và kiểm soát công nợ của từng khách hàng trên địa bàn được phân công phụ trách trên thị trường.

Trực tiếp nắm bắt, phản ánh các vấn đề khiếu nại về thị trường, về sản phẩm, về chất lượng dịch vụ...trao đổi với bộ phận bán hàng và các bộ phận liên quan để kịp thời xử lý tình huống và các vấn đề phát sinh.

Đánh giá chung tình hình thị trường để phục vụ cho việc đề xuất, hoạch định chiến lược và chính sách sản phẩm tại từng thời điểm.

Khi có mẫu mới: Lập kế hoạch cấp phát nhanh nhất (chuẩn bị mẫu mã, đề xuất phương tiện, con người, thời gian...).

Tìm kiếm mở rộng thị trường trong khu vực đang quản lý hoặc đề xuất mở rộng thị trường tại các vùng thị trường trống.

Thường xuyên rà soát giá kệ, biển bảng để đảm bảo việc giữ gìn tài sản và hình ảnh của Công ty.

Làm các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng hoặc lãnh đạo Công ty giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng tuyển: 02 Người Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên Độ tuổi: Trên 25 tuổi Kinh nghiệm: Từ 02 năm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và phòng thu mua (ưu tiên người đã làm kinh doanh ngành gạch hoặc bán hàng cho các công trình dự án). Ngoại hình ưu nhìn, giao tiếp tốt. Sức khỏe tốt, chịu khó, năng động, nhiệt tình. Biết sử dụng Word, Excel. Có kiến thức chuyên môn tốt về nghiệp vụ kinh doanh ngành vật liệu xây dựng. Khả năng làm việc độc lập, chủ động, linh hoạt. Khả năng chịu áp lực tốt, có năng lực quản lý nhóm; phân tích, giải quyết vấn đề phát sinh tốt. Tâm huyết và xác định làm việc lâu dài.

Số lượng tuyển: 02 Người

02 Người

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên

Độ tuổi: Trên 25 tuổi

Kinh nghiệm: Từ 02 năm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và phòng thu mua (ưu tiên người đã làm kinh doanh ngành gạch hoặc bán hàng cho các công trình dự án).

(ưu tiên người đã làm kinh doanh ngành gạch hoặc bán hàng cho các công trình dự án)

Ngoại hình ưu nhìn, giao tiếp tốt.

Sức khỏe tốt, chịu khó, năng động, nhiệt tình.

Biết sử dụng Word, Excel.

Có kiến thức chuyên môn tốt về nghiệp vụ kinh doanh ngành vật liệu xây dựng.

Khả năng làm việc độc lập, chủ động, linh hoạt.

Khả năng chịu áp lực tốt, có năng lực quản lý nhóm; phân tích, giải quyết vấn đề phát sinh tốt.

Tâm huyết và xác định làm việc lâu dài.

Tại Công ty CP Thạch Bàn Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 15 triệu trở lên gồm Lương cứng + Lương mềm theo doanh số bán hàng + Thưởng chiến binh bán hàng + Các khoản phụ cấp khác. Tiền công tác phí: Theo quy định của Công ty. Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực, cống hiến và phát triển nghề nghiệp bản thân. Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định chung của Nhà nước và của Công ty khi được ký Hợp đồng lao động chính thức.

Mức lương: Từ 15 triệu trở lên gồm Lương cứng + Lương mềm theo doanh số bán hàng + Thưởng chiến binh bán hàng + Các khoản phụ cấp khác.

15 triệu trở lên

Lương cứng + Lương mềm theo doanh số bán hàng + Thưởng chiến binh bán hàng + Các khoản phụ cấp khác.

Tiền công tác phí: Theo quy định của Công ty.

Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực, cống hiến và phát triển nghề nghiệp bản thân.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định chung của Nhà nước và của Công ty khi được ký Hợp đồng lao động chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thạch Bàn Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin