Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 19 Trần Quang Diệu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Làm việc với bộ phận Marketing, nhận order về các ấn phẩm thiết kế - Sáng tạo key visual cho các concept và dự án của Công ty và các Nhãn hàng đối tác
- Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, bandroll, v.v..)
- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Digital Marketing (Facebook, Tiktok, Shopee, Youtube...) như banner flash, popup, email template, giao diện website / ứng dụng v.v...)
- Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu: Logo, bao bì, slogan ....
Logo, bao bì, slogan
- Chỉnh sửa video
- Các công việc khác do quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm 01 làm việc trong lĩnh vực packaging, hộp quà, thiết kế in ấn, bình bản, chế bản,...
- Có khả năng tư duy sáng tạo, phát triển ý tưởng thiết kế.
- Thành thạo các phần mềm thiết kế: AI, PS,...
- Có kiến thức cơ bản về thương hiệu/ Marketing để thực hiện thiết kế hiệu quả, đa dạng.
- Nhanh nhẹn, chủ động sắp xếp công việc, đảm bảo deadline
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc ở môi trường Agency

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00 (Thứ 2 - Thứ 7)
- Lương: 10.000.000 - 15.000.000
- Môi trường làm việc thoải mái, sếp dễ tính, không gò bó.
- Sếp vui tính tâm lý, đồng nghiệp mặn mòi, teabreak ăn vặt hàng ngày,...
- Trau dồi được kỹ năng của bản thân trong môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 235 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

