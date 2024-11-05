Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 41A đường số 12, P. An Khánh, TP Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng, thiết kế các ấn phẩm để truyền thông cho sản phẩm và các hoạt động của công ty.
- Chịu trách nhiệm thiết kế hình ảnh trên các nền tảng online (Social Media, Ecommerce...) và offline (poster, standee...)
- Phối hợp với team Marketing và Sales triển khai các hoạt động theo chiến lược của công ty.
- Đảm bảo đúng tiến độ thiết kế dựa trên kế hoạch của team.
- Thực hiện các công việc thiết kế khác khi được được yêu cầu.
- Tìm tòi, sáng tạo thiết kế mới, đóng góp ý tưởng phát triển sản phẩm/ dự án.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa hoặc các khoá học thiết kế ngành đồ hoạ ứng dụng.
- Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực thiết kế đồ họa
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử là một lợi thế
- Sử dụng thành tạo các công cụ: Illustrator, Photoshop, After Effect... và các ứng dụng liên quan
- Làm nội dung theo định hướng của team Online (Ecom và Marketing)
- Khả năng tập trung tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, truyền tải được ý tưởng của bản thân.
- Khả năng làm việc đội nhóm cũng như làm việc độc lập, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 10 - 15 triệu đồng (thỏa thuận)
- Phụ cấp cơm trưa văn phòng
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
- Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.
- Được đóng BHXH, BHYT, theo quy định của nhà nước.
- Thưởng lễ, tết đầy đủ và được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA

CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP Công ty: 41A đường số 12, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM. Văn phòng Hà Nội: P. 506, tòa nhà Le Capitole 27 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

