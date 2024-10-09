Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ Phần Hoa Liti làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Hoa Liti
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty Cổ Phần Hoa Liti

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 339 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc thiết kế cho team marketing và các bộ phận liên quan khi có yêu cầu liên quan tới thiết kế.
- Đảm bảo chất lượng các ấn phẩm thiết kế và quản lý chất lượng của sản phẩm.
Nội dung công việc chi tiết:
- Thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm:
+ Phối hợp với bộ phận liên quan họp bàn, triển khai lên ý tưởng để thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm của công ty, đảm bảo đặc điểm nhận dạng thương hiệu doanh nghiệp và phù hợp với thị hiếu của đối tượng khách hàng mục tiêu.
+ Thực hiện việc thiết kế bao bì, vỏ hộp, tem, nhãn... cho các sản phẩm của công ty theo ý tưởng đã thống nhất
+ Sau khi đã có thiết kế demo, gửi cho bộ phận liên quan xem xét, góp ý và thực hiện việc chỉnh sửa để đưa ra thiết kế hoàn hiện.
- Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty:
+ Thực hiện việc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của công ty: logo, câu slogan, profile, brochure, catalogue, danh thiếp, bì thư, thẻ nhân viên, đồng phục, các biển hiệu...
+ Nếu ứng viên có khả năng thiết kế web thì đảm nhận thêm công việc thiết kế web phù hợp với các nền tảng khác nhau, nâng cấp giao diện website ngày càng tối ưu hơn với người dùng.
- Thiết kế vật phẩm cho sự kiện, chương trình của công ty
+ Thực hiện việc thiết kế các vật phẩm in ấn: poster, bandroll, tờ rơi, giấy mời, standee,... sử dụng các các sự kiện của công ty.
+ Thiết kế backdrop sân khấu, photo corner... cho các chương trình, sự kiện của công ty
- Quản lý chất lượng in ấn:
+ Chọn các nhà cung cấp dịch vụ in ấn uy tín, lấy báo giá và trình cấp trên xét duyệt.
+ Giám sát hoạt động in ấn để đảm bảo các ấn phẩm thiết kế đạt yêu cầu về chất lượng và tính thẩm mỹ.
- Các công việc khác:
+ Quản lý, lưu trữ các file tài liệu thiết kế.
+ Thực hiện việc hướng dẫn công việc cho nhân viên mới khi được yêu cầu.
+ Tham gia các cuộc họp của bộ phận, làm các báo cáo công việc định kỳ - đột xuất.
+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
- Thiết kế ấn phẩm sử dụng trên kênh digital marketing:
+ Phối hợp với bộ phận liên quan lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm sử dụng trên các kênh digital marketing của công ty: website, Fanpage, Youtube...
+ Thực hiện việc thiết kế banner flash, popup, email temple... theo ý tưởng được duyệt, đảm bảo đặc điểm nhận diện thương hiệu, bắt mắt, hấp dẫn thị giác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế
2. Tốt nghiệp các trường liên quan đến mỹ thuật là 1 lợi thế
3. Am hiểu mô hình kinh doanh và hoạt động marketing của thương hiệu.
4. Yêu cầu thành thạo AI, Photoshop, Illustrator, Premiere,...
5. Có kỹ năng về Ae, Pr là một lợi thế.
6. Gửi kèm link portfolio hoặc behance để nhà tuyển dụng có thể xem được sản phẩm của bạn

Tại Công ty Cổ Phần Hoa Liti Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bình quân từ 8.000.000 - 12.000.000đ/tháng ( LCB + thưởng )
- Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Luật Lao động: thưởng lễ, tết v..v
- Đóng BHXH theo quy định
- Chế độ tăng lương rõ ràng, khi làm lâu năm
- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ chuyên sâu
- Nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc
- Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hoa Liti

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Hoa Liti

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 339 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

