Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Bao Bì thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 215 - A8 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thiết kế các mẫu bao bì sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Sáng tạo các ấn phẩm truyền thông, tài liệu quảng cáo theo yêu cầu.

Tham gia cùng đội ngũ phát triển ý tưởng và chiến lược thiết kế cho sản phẩm mới.

Làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng thiết kế.

Tham gia vào các dự án thiết kế của công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đam mê với thiết kế bao bì và mong muốn thể hiện nét văn hóa, ẩm thực Việt Nam qua các sản phẩm.

Ưu tiên các bạn có kỹ năng vẽ tay hoặc kinh nghiệm thiết kế bao bì.

Sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Đồ họa, Mỹ thuật ứng dụng, hoặc các ngành liên quan, hoặc đã kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan .

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, sketch, vẽ minh hoạ.

Tư duy sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CP NAM XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn và cạnh tranh (từ 8 triệu đến 10 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực).

Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH và phép năm theo quy định của nhà nước.

Được thưởng lương tháng 13, các dịp Lễ, Tết, phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Cơ hội được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP NAM XANH

