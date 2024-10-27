Tuyển Nhân Viên Thiết Kế CAD thu nhập 8 - 11.3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Thiết Kế CAD thu nhập 8 - 11.3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Hinokiya Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty TNHH Hinokiya Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Hinokiya Việt Nam

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, tòa VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Nhận đơn hàng yêu cầu thiết kế từ bên Nhật Sử dụng phần mềm CAD chuyên dụng để tạo các bản vẽ nhà gỗ của Nhật (công ty có người hướng dẫn tới khi thành thạo việc) Sửa lại bản vẽ theo yêu cầu của khách hàng và gửi lại sang Nhật.
Nhận đơn hàng yêu cầu thiết kế từ bên Nhật
Sử dụng phần mềm CAD chuyên dụng để tạo các bản vẽ nhà gỗ của Nhật (công ty có người hướng dẫn tới khi thành thạo việc)
Sửa lại bản vẽ theo yêu cầu của khách hàng và gửi lại sang Nhật.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có bằng ĐH, CĐ (chấp nhận sinh viên mới ra trường) Ưu tiên các bạn có kiến thức về vẽ thiết kế, đã từng sử dụng phần mềm Autocad và thành thạo thao tác máy tính. Có tiếng Nhật cơ bản là một lợi thế. Nếu ứng viên có bằng JLPT N3, vui lòng gửi CV bằng tiếng Nhật.
Ứng viên có bằng ĐH, CĐ (chấp nhận sinh viên mới ra trường)
Ưu tiên các bạn có kiến thức về vẽ thiết kế, đã từng sử dụng phần mềm Autocad và thành thạo thao tác máy tính.
Có tiếng Nhật cơ bản là một lợi thế. Nếu ứng viên có bằng JLPT N3, vui lòng gửi CV bằng tiếng Nhật.

Tại Công ty TNHH Hinokiya Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8,000,000 VND (Gross) Ngoài ra, Công ty có chi trả trợ cấp tiếng Nhật nếu các bạn có bằng năng lực tiếng Nhật. Cụ thể: N5: 500,000VND N4: 1,100,000 VND N3: 2,200,000 VNĐ (Từ N3 trở lên chỉ chấp nhận bằng JLPT) N2: 3,300,000 VND N1: 4,400,000 VND Chấp nhận bằng NATTEST đối với N4,N5 Các đãi ngộ hấp dẫn khác: Đóng BHXH theo quy định, du lịch và khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bonus Quý, liên hoan Quý và các dịp đặc biệt Tăng lương hàng năm, tháng lương thứ 13 Thưởng 1 chuyến du lịch Nhật Bản trong 1 tuần cho nhân viên xuất sắc năm Đặc biệt, nhân viên ưu tú sẽ được cử đi đào tạo tại công ty mẹ ở Nhật từ 3-6 tháng
Mức lương: 8,000,000 VND (Gross)
Ngoài ra, Công ty có chi trả trợ cấp tiếng Nhật nếu các bạn có bằng năng lực tiếng Nhật. Cụ thể:
N5: 500,000VND
N4: 1,100,000 VND
N3: 2,200,000 VNĐ (Từ N3 trở lên chỉ chấp nhận bằng JLPT)
N2: 3,300,000 VND
N1: 4,400,000 VND
Chấp nhận bằng NATTEST đối với N4,N5
Các đãi ngộ hấp dẫn khác:
Đóng BHXH theo quy định, du lịch và khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bonus Quý, liên hoan Quý và các dịp đặc biệt
Tăng lương hàng năm, tháng lương thứ 13
Thưởng 1 chuyến du lịch Nhật Bản trong 1 tuần cho nhân viên xuất sắc năm
Đặc biệt, nhân viên ưu tú sẽ được cử đi đào tạo tại công ty mẹ ở Nhật từ 3-6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hinokiya Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hinokiya Việt Nam

Công ty TNHH Hinokiya Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

