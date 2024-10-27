Tuyển Nhân Viên Thiết Kế CAD thu nhập 8 - 11.3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, tòa VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Nhận đơn hàng yêu cầu thiết kế từ bên Nhật Sử dụng phần mềm CAD chuyên dụng để tạo các bản vẽ nhà gỗ của Nhật (công ty có người hướng dẫn tới khi thành thạo việc) Sửa lại bản vẽ theo yêu cầu của khách hàng và gửi lại sang Nhật.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên có bằng ĐH, CĐ (chấp nhận sinh viên mới ra trường) Ưu tiên các bạn có kiến thức về vẽ thiết kế, đã từng sử dụng phần mềm Autocad và thành thạo thao tác máy tính. Có tiếng Nhật cơ bản là một lợi thế. Nếu ứng viên có bằng JLPT N3, vui lòng gửi CV bằng tiếng Nhật.

Quyền Lợi

Mức lương: 8,000,000 VND (Gross) Ngoài ra, Công ty có chi trả trợ cấp tiếng Nhật nếu các bạn có bằng năng lực tiếng Nhật. Cụ thể: N5: 500,000VND N4: 1,100,000 VND N3: 2,200,000 VNĐ (Từ N3 trở lên chỉ chấp nhận bằng JLPT) N2: 3,300,000 VND N1: 4,400,000 VND Chấp nhận bằng NATTEST đối với N4,N5 Các đãi ngộ hấp dẫn khác: Đóng BHXH theo quy định, du lịch và khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bonus Quý, liên hoan Quý và các dịp đặc biệt Tăng lương hàng năm, tháng lương thứ 13 Thưởng 1 chuyến du lịch Nhật Bản trong 1 tuần cho nhân viên xuất sắc năm Đặc biệt, nhân viên ưu tú sẽ được cử đi đào tạo tại công ty mẹ ở Nhật từ 3-6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển

